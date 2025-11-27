Ornella Vanoni, il toccante racconto della storica amica Andrèe Ruth Shammah a La Volta Buona: “Quella sua dolcezza…”.

Emerge un racconto struggente a La Volta Buona grazie al contributo di Andrèe Ruth Shammah, amica storica di Ornella Vanoni. Dopo la triste scomparsa di pochi giorni fa sono emersi ricordi di ogni genere, commoventi e toccanti, ma ciò che racconta l’attrice ai microfoni di Rai Uno mette in evidenza un sentimento ancor più disarmante. Andrèe Ruth Shammah era solita sentire Ornella Vanoni; un rapporto che durava da tempo e scandito da grande affetto e costanza. La telefonata non mancò nemmeno quel giorno, appena un’ora prima che emergesse la triste notizia della scomparsa della cantante.

“Avrebbe voluto sparire con quella dolcezza con la quale stava parlando, con quella non paura con cui ha fatto tutto. Come ci siamo salutate? Mi ha detto ‘vieni presto’, come se sapesse che c’era poco tempo”. Un colpo all’anima queste prime parole di Andrèe Ruth Shammah a La Volta Buona che ha poi spiegato come abbia percepito una dolcezza quasi inedita, o meglio, amplificata. Tra le parole di Ornella Vanoni sembrava esserci già, tra le righe, la necessità di salutare la sua amata amica.

Andrèe Ruth Shammah, l’ultima telefonata con Ornella Vanoni: “Forse voleva salutarmi, aveva capito…”

L’amica storica di Ornella Vanoni ha poi spiegato come, condividendo una foto insieme, quasi involontariamente aveva destato l’attenzione di alcune persone come se si trattasse proprio di un triste annuncio. La notizia della morte è arrivata poco dopo, lasciando Andrèe Ruth Shammah senza parole: “Poco dopo quella foto mi hanno chiamato per dirmi che non c’era più… Un minuto dopo, davvero!”.

Un addio doloroso quello ad Ornella Vanoni e, come già sottolineato, l’amica Andrèe Ruth Shammah – a La Volta Buona – aveva quasi compreso che forse sarebbe stata l’ultima amorevole chiacchierata. “Nella telefonata forse c’era già che era l’ultima, forse l’aveva capito o se lo sentiva”.

