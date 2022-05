Andreea Rabciuc/ Avvocato del fidanzato: “Tracce di sangue sull’auto? Non temo nulla”

A Mattino5 si torna a parlare del caso di Andreea Rabciuc, la giovane ragazza di origini rumene scomparsa da più di due mesi dalla provincia di Ancona. In collegamento vi è l’avvocato di Simone, il fidanzato della giovane sparita, alla luce delle ultime novità che parlano di tracce di sangue trovate sulla sua auto. “Sono un po’ stupito – le parole dell’avvocato Giuliano – che sia uscita questa notizia visto che le indagini non sono ancora chiuse. Noi conosciamo gli esiti degli accertamenti irripetibili, ma detto questo noi non siamo assolutamente preoccupato di quelli che saranno gli esiti sulle tracce biologiche”.

“La macchina era in uso alla coppia – ha aggiunto l’avvocato del fidanzata di Andreaa Rabciuc – quindi è normale che vi siano tracce, anche quelle di sangue. Bisogna vedere la dimensione, se è importante il discorso cambio, ma se è piccola la provenienza può essere di qualsiasi tipo”. Poi ha ribadito: “Io non temo nulla”. Poi ha aggiunto: “Noi sin da subito abbiamo ritenuto che possa essere presente qualcuno che ha caricato in macchina Andreea”.

SCOMPARSA ANDREEA RABCIUC, L’AVVOCATO DI SIMONE: “SONO DUE MESI CHE SIAMO QUI…”

“Sono due mesi che siamo qui – ha proseguito l’avvocato del fidanzato di Andreea Rabciuc – un corpo non è facile da nascondere, la tesi di Simone è credibile e riscontrata da fatti oggettivi, Non dimentichiamoci che la macchina di Simone ha una tecnologia satellitare, poi ci sono le telecamere quindi non vendo grandi incongruenze”. E ancora: “Io conosco quello che dice il mio cliente e la prima indagine l’abbiamo fatta sul nostro cliente”. Anna Vagli, nota criminologa in collegamento però la pensa diversamente: “Le tracce ematiche inguaiano Simone e le unità cinofile (che stamane si recheranno presso la zona dove è stata vista l’ultima volta la ragazza ndr) sono lì per cercare un cadavere. Queste indiscrezioni delle tracce di sangue fondano un’ipotesi investigativa, forse Andreea Rabciuc non si è mai mossa da lì con le sue gambe”. Il consulente della difesa Ariola: “Abbiamo seguito piste a 360 gradi, ci sono piste concrete secondo noi, siamo molto sereni con la posizione di Simone”.

Francesco, l’amico di Andreea Rabciuc, in collegamento anch’egli, ha ribadito la sua versione: “L’ho vista andare via verso le 6:30/7:00 e non è più tornata. Tracce di sangue sull’auto di Simone? Non so che dirvi, io ero a casa quindi quello che è successo dopo non lo so”. I carabinieri stanno cercando il corpo di Andreea Rabciuc proprio nel casolare di Francesco: “Mi viene da ridere perchè lì non c’è niente, io l’ho vista andare via Andreea”. Federica Panicucci: “Nel momento in cui ti dimostri così calmo e freddo mi sembra quasi che tu sappia qualcosa e non voglia dircelo”. Francesco ha replicato: “Io ho la coscienza pulitissima, se no non sarei qui. Ho detto sempre la verità”.

Si cerca il corpo di Andreea nel casolare? Il proprietario Francesco continua a ribadire di aver visto la ragazza andare via. Cosa ne pensate?













