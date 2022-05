Andreea Rabciuc/ Consulente procura Ancona: “Stiamo analizzando gli smartphone”

Il caso della sparizione dalla provincia di Ancona della giovane Andreea Rabciuc, è stato trattato stamattina dal programma di Canale 5, Mattino5. Molte le cose che ancora non tornano a cominciare dai messaggi che sarebbero stati cancellati dagli smartphone della stessa ragazza, poche ore dopo la scomparsa. “C’è anche un aspetto molto importante che riguarda i telefoni – racconta in diretta televisiva Federica Panicucci, analizzando gli ultimi aggiornamenti – ovvero i messaggi che sarebbero stati cancellati. Noi abbiamo in collegamento Luca Russo, analista forense e consulente della procura di Ancona, lei è sicuramente una figura molto importante, ci può raccontare, innanzitutto se sono stati sequestrati questi cinque telefoni, ovviamente non possiamo chiederle di chi sono i telefoni, ma in merito ai messaggi che sono stati cancellati dal fidanzato di Andreea, possono essere recuperati e se secondo lei possono dare molte risposte?”.

Il consulente ha quindi replicato: “L’attività che stiamo facendo in questo momento è quello di vagliare attentamente tutti i dispositivi, il fatto che sia stata cancellata o meno della messaggistica è quanto ha più volte sostenuto alle varie interviste alle emittenti, è un aspetto che stiamo approfondendo e stiamo capendo se è avvenuto, e da parte di chi, i telefoni sono cinque confermo”.

ANDREEA RABCIUC, LA RAGAZZA SCOMPARSA DA ANCONA: LA “DENUNCIA” DEL FIDANZATO DELLA MADRE

Sono significative anche le parole che ha rilasciato ieri sera a Chi l’ha Visto? su Rai Tre, il fidanzato della mamma di Andrea Rabciuc, secondo cui la ragazza avrebbe conosciuto delle persone sbagliate: “Ho sentito molte cose non vere dette in tv – le sue parole – Andreea aveva studiato, lavorava, aveva una vita come tante ragazze della sua età. Poi ha conosciuto determinate persone, sbagliate, e si è rovinata la vita: è successo quello che è successo. Ma quello che vedo in tv per me è solo teatro”. Non è ben chiaro a chi faccia riferimento l’uomo, visto che lo stesso non fa alcun nome. Ricordiamo che Andreaa Rabciuc è scomparsa da Jesi da quasi due mesi, precisamente dal 12 marzo scorso.

