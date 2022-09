Andreea Rabciuc è ricomparsa sui social?/ Il fidanzato: “Ha un’amicizia in più…”

Si riaccendono i riflettori sulla scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27enne di origine rumena di cui si sono perse le tracce dal 12 marzo. Si era allontanata da una festa in un casolare per poi sparire nel nulla. Sembrava essere calato il silenzio sulla vicenda, ma torna ad occuparsene “Chi l’ha visto?” con la nuova puntata di oggi, in onda su Rai 3. «Nulla è cambiato dall’ultima registrazione di Chi l’ha visto. Simone, il mio assistito, fidanzato di Andreea, resta l’unico indagato, ma le ricerche proseguono», ha dichiarato l’avvocato Emanuele Giuliani ai microfoni di qdmnotizie.

Carlo La Duca, inizia processo per l'omicidio/ Appello della mamma a moglie e amico

Ma le indagini, coordinate dal pm Irene Bilotta e condotte dai carabinieri di Jesi, proseguono, anche se non è stato ancora ascoltato l’indagato Simone Gresti. «C’è una situazione di proroga, io e il consulente Andrea Ariola abbiamo continuato le ricerche anche durante l’estate. Sono arrivate alcune segnalazioni, ma nulla di risolutivo», ha aggiunto il legale. In attesa dell’interrogatorio, il fidanzato di Andreea Rabciuc resta tranquillo: «Simone è convinto che non deve temere nulla, ma è comunque indagato da sei mesi quindi la sua tranquillità è relativa. La sua vita sta scorrendo normalmente, ha ripreso la sua quotidianità ed è tornato a lavoro».

Angela Celentano è ancora viva?/ La nuova pista sudamericana e i dubbi sul rapimento

“IMPOSSIBILE CHE ABBIA AGGIUNTO AMICIZIA SUI SOCIAL…”

Qualche novità sulla scomparsa di Andreea Rabciuc arriverà da “Chi l’ha visto?“, visto che la ragazza sarebbe ricomparsa in rete. Questo è quanto ha segnalato Simone Gresti, il quale un mese fa si è reso conto che sul profilo social della fidanzata c’era un’amicizia in più. «È impossibile che una persona che è scomparsa e non si trova possa aggiungere un’altra persona alle sue amicizia sui social», ha commentato Simone Gresti, sentito dall’inviata del programma condotto da Rai 3.

Benno Neumair, perizia difesa: grave disturbo personalità/ Pugno al compagno di cella

Le parole del fidanzato di Andreea Rabciuc sono parziali: le ha pubblicate, infatti, “Chi l’ha visto?” come anticipazione di ciò che vedremo nella puntata di oggi. Dunque, è stato sentito anche Simone Gresti, l’unico su cui al momento si sono concentrati i sospetti degli inquirenti. Per il 43enne si ipotizza il reato di sequestro di persona. Alcune testimonianze parlano, infatti, di un brutto litigio tra Andrea Rabciuc e Simone Gresti dopo il quale lei sono perse le tracce della ragazza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA