Andreea Rabciuc è viva?/ Francesco: “Tensioni col fidanzato, non volevo restare solo”

Andreea Rabciuc è viva? E’ questa la domanda emersa nelle ultime ore alla luce di alcuni avvistamenti e segnalazioni attualmente al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto emerso dalla trasmissione La vita in diretta, le piste sono tutte valide ma una in questo momento ha un peso maggiore, ovvero quella di un presunto allontanamento volontario. Al momento gli inquirenti starebbero analizzando tutti i dispositivi di cui sono in possesso. Proprio sui messaggi cancellati andranno a scavare ma l’ipotesi più plausibile è che la stessa ragazza abbia scritto a qualcuno, indicato la sua posizione e cancellato i messaggi. Intanto non si esclude il fatto che Andreea possa essere viva e nascosta da qualche parte, anche alla luce delle numerose segnalazioni da Milano, Ancona e Roma.

Francesco, proprietario del casolare e della roulotte dove si è svolta la festa lo scorso 12 marzo, avrebbe notato una certa fretta di uscire da parte della ragazza. Quella notte Andreea e Simone Gresti avrebbero litigato e la giovane avrebbe chattato più volte con l’ex fidanzato. Poi il cellulare sarebbe finito in mano a Simone, ora indagato per sequestro di persona.

Caso Andreea Rabciuc: parla l’amico Francesco

Proprio Francesco, in diretta con la trasmissione di Rai1 ha ribadito quanto sarebbe accaduto la sera della scomparsa di Andrea Rabciuc: “Eravamo arrivati tutti in roulotte quella sera e la mattina è voluta andare via. Già da inizio serata Simone stuzzicava la ragazza con battute e termini aggressivi e vedevo che tra loro due c’era molta tensione”. Simone si sarebbe poi allontanato con Aurora per andare a comprare da bere a Jesi: “Con Simone ho avuto qualche piccola discussione perché non volevo restare solo con la sua ragazza e avevo cercato di convincerlo ad andare tutti e quattro a Jesi”, ha commentato ancora il testimone.

Quando tornano da Jesi la situazione precipita e Simone sarebbe diventato sempre più aggressivo verso Andreea Rabciuc: “Andreea stando sempre zitta e subendo tutto alla fine è arrivata al limite ed è andata via”. E’ vero che quella sera Andreea messaggiava con qualcuno? Incalzato da Roberta Bruzzone, il ragazzo ha commentato: “Io ho visto che aveva il telefono in mano ma non ho visto se messaggiava. Ha fatto anche un video, ma può aver fatto di tutto col telefono”. Il cellulare sarebbe poi finito in mano a Simone: “Andreea gli ha fatto vedere il telefono, non so se glielo ha passato lei ma da quel momento lo ha avuto sempre in mano Simone”. Ma perché non voleva restare solo con Andreea? “Io non la conoscevo benissimo e neppure Simone. Non volevo mettermi in mezzo a una coppia che vedevo già in tensione e non volevo che restando solo con la sua ragazza ci fossero motivi di altre liti. Andreea era stressata, giù di morale, era giù… era lucida ma molto arrabbiata. Credo che la relazione tra i due fosse arrivata al limite. Quando è uscita aveva uno zaino”.











