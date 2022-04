Andreea Rabciuc, fidanzato ingaggia medium: “Lei sente che è qui in zona”/ “L’auto…”

Andreea Rabciuc: la medium avrebbe condiviso le informazioni con i carabinieri

Il caso della scomparsa di Andreea Rabciuc si tinge ulteriormente di giallo dopo l’annuncio da parte del fidanzato della ragazza che, afflitto dalla scomparsa dopo la festa in un casolare vicino Ancona, ha deciso di ingaggiare persino una medium. Le indicazioni della sensitiva sarebbero state “condivise con i carabinieri”. Il fidanzato, che è stato già indagato per sequestro di persona, ha dichiarato di essere disposto a tutto pur di ritrovarla: “Stiamo tentando il tutto per tutto”.

E, ancora: “Lei era solita allontanarsi anche per lunghi periodi. Sono sicuro che si nasconde da qualche parte, potrebbe anche essere in Romania”.

Andreea Rabciuc, Gresti: “Stiamo tentando il tutto per tutto”

Emanuele Giuliani, ha spiegato che questa risorsa è stata messa a disposizione da un’agenzia investigativa a cui lo studio legale si è rivolto. Il legale ha detto poi che le loro non sono semplici indagini difensive, ma “stiamo tentando il tutto per tutto, anche facendo ricorso a mezzi non convenzionali come questo. Vogliamo dare una mano, un contributo alle ricerche”. Alle indagini della Procura e delle forze dell’ordine, dunque, si sarebbe aggiunta una medium che ha dichiarato all’Ansa di aver condiviso le informazioni con i carabinieri. Il legale di Simone Gresti , l’avvocato, ha spiegato che questa risorsa è stata messa a disposizione da un’agenzia investigativa a cui lo studio legale si è rivolto. Il legale ha detto poi che le loro non sono semplici indagini difensive, ma “stiamo tentando il tutto per tutto, anche facendo ricorso a mezzi non convenzionali come questo. Vogliamo dare una mano, un contributo alle ricerche”.

Come evidenzia “Il Resto del Carlino”, proprio la medium assoldata per le ricerche di Andreea Rabciuc avrebbe già dato, a detta degli investigatori che lavorano per conto dell’indagato, un elemento a suo dire importante. Infatti, si legge nel servizio, “avrebbe collocato la ragazza all’interno di un’auto di colore grigio, sentendo che la stessa possa ancora trovarsi in zona”. “La cerchiamo viva”, ha detto ieri mattina Andrea Ariola (Servizi Investigativi srl), davanti al casolare di Montecarotto: “Abbiamo setacciato anche a Pasqua i fossati, le fogne, abbiamo trascorso la giornata di festa così, perché siamo tutti a caccia della verità”.