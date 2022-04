Andreea Rabciuc, Francesco “insultata dal fidanzato”/ “Liti per gelosia, poi Simone…”

Andreea Rabciuc, il giallo della scomparsa

Trapelano le prime importanti indiscrezioni dagli esami dei cinque telefonini, in merito al giallo di Andreea Rabciuc, come svelato dalla puntata odierna di Ore 14. La trasmissione ha ripercorso le ultime ore di Andreea prima della scomparsa. Lo scorso 11 marzo, la giovane si è recata a Jesi con il fidanzato poiché quest’ultimo avrebbe dovuto fare l’esame di guida per il camion con rimorchio. Mentre il compagno è impegnato, la giovane avrebbe incontrato l’ex fidanzato Daniele con il quale avrebbe fatto una passeggiata insieme al cane che hanno in comune. La sera, Andreea e Simone Gresti avrebbero trascorso la serata insieme a casa di un amico, prima di andare alla bocciofila. La serata sarebbe poi proseguita al casolare di Francesco. E’ qui che sarebbe scoppiata l’ennesima lite e da quel momento il cellulare della ragazza sarebbe rimasto nelle mani del fidanzato. Intorno alle 7 del mattino del 12 marzo, Andreea va via da sola, a piedi, senza telefono ma nessuno l’avrebbe vista lungo il tragitto.

"Mi vergognavo del mio viso, ora poso per Vogue"/ Carlotta Bertotti: "Neo in faccia…"

Nei giorni scorsi era trapelata l’indiscrezione relativa ad un messaggio che Andreea avrebbe mandato nella notte all’ex fidanzato ma il consulente informatico della procura, Luca Russo, sentito dall’inviata di Ore 14, ha svelato che non sarebbe partito dal cellulare della giovane non sarebbe mai arrivato. Secondo la criminologa Roberta Bruzzone, è possibile che il fidanzato abbia cancellato dei messaggi attribuendo forse tale azione ad una operazione di backup non precisissima, “cosa che non è possibile tecnicamente”.

Treno negato a disabili, min. Stefani/ "Grande indignazione, occorre fare chiarezza"

Parla Francesco, uno dei conoscenti di Andreea e Simone

Nel tentativo di ricostruire le ultime ore di Andreea Rabciuc, prima della sparizione, l’inviata di Ore 14 ha sentito Francesco, uno dei conoscenti che ha preso parte alla festa di quella sera. “Quella sera eravamo al bocciodromo, poi ci siamo spostati”, ha commentato. L’uomo conosceva Andreea e Simone “da pochissimo, praticamente non lo conosco”, ha ammesso. Nel casolare sarebbero andati dopo le 2 di notte: “Era una serata tra amici, eravamo in quattro, ma alla fine abbiamo bevuto. Simone e Andreea già dopo poco il loro arrivo iniziarono ad avere qualche battibecco, nel senso che lui tirava qualche battuta anche sgradevole con qualche insulto. Andreea è stata la maggior parte del tempo a subire e non gli dava corda”, ha svelato.

JESSICA PRATT, CHI È E VITA PRIVATA/ "Amore con mio marito Riccardo come in un'opera"

In merito alle liti, secondo Francesco era “roba di gelosia, normale come in tutte le coppie”. Poi però il cellulare di Andreea sarebbe finito nelle mani del fidanzato. La ragazza sarebbe quindi andata via: “Aurora l’ha rincorsa, si è girata, ha mandato a quel paese e se n’è andata. Io non mi sono voluto mettere in mezzo perché non era la mia ragazza né la conosco”. E Simone? “Lui aveva provato a trattenerla ma dopo si era stufato. Prima che Andreea andasse via lui voleva chiamare il compagno della madre però lei non voleva. Lui ha chiesto moltissime volte il telefono ma Simone non ha voluto darglielo. Era stufa, stanca… non so se aveva un appuntamento”, ha riferito ancora Francesco. Quindi Simone e Aurora sarebbero andati via insieme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA