Andreea Rabciuc/ L’amico Francesco: “Era inc*zzata, fidanzato l’ha insultata per ore”

La vicenda legata alla sparizione di Andreea Rabciuc occupa anche lo spazio televisivo di “Pomeriggio Cinque” nella giornata di lunedì 18 aprile 2022. Ai microfoni della trasmissione di Barbara D’Urso ha preso la parola Francesco, il proprietario del casolare e della roulotte dove per l’ultima volta è stata vista la campionessa di tiro con l’arco, che ha raccontato: “Quella sera abbiamo deciso di venire qui da me perché avevamo gli alcolici. Eravamo in quattro amici: erano presenti Aurora e Simone, oltre a me e ad Andreea. All’inizio, già dopo la prima mezz’ora, Simone ha cominciato a fare battute ad Andreea, la quale però stava sempre zitta. Erano solo frecciate verbali, non ci sono stati contatti fisici. Erano litigi di coppia normali, però con insulti pesanti. Gli argomenti non li ricordo, ma non volavano parole molto carine, lui l’ha trattata abbastanza male”.

Quella notte Andreea Rabciuc “è stata per la maggior parte del tempo in silenzio e anche noi amici non gli davamo retta: c’eravamo anche un po’ infastiditi, ho cercato di calmarlo cambiando discorso. Parzialmente ci sono riuscito. A un certo punto Simone ha preso il telefono di Andreea in mano e non so quale fosse il motivo. Probabilmente ha visto qualcosa sul dispositivo, non ne ho idea. Al mattino, quando lei voleva andarsene, lei gli ha chiesto il suo smartphone, però lui cercava di non ridarglielo e non gliel’ha ridato”.

ANDREEA RABCIUC “INSULTATA PER GELOSIA”

Il litigio tra Andreea Rabciuc e il fidanzato Simone è proseguito per tutta la notte: “Lui la insultava per gelosia, lei provava a dirgli ‘ti amo’, ma lui ha continuato a insultarla. Quando se n’è andata, lei ha mandato tutti a quel paese e si è incamminata a piedi verso Jesi. Nessuno di noi l’ha seguita: dopo un po’ Simone e Aurora sono saliti in automobile e se ne sono andati, perché Aurora aveva un appuntamento in città”.

Giova ricordare che Simone ha tenuto con sé per diverse ore il telefono di Andreea Rabciuc prima di consegnarlo agli inquirenti. Francesco ha chiosato dicendo: “Quando è andata via, Andreea era alterata, aveva bevuto. Stava bene, ma sapeva dove andava, ha preso subito la direzione giusta. Se n’è andata perché era inc*zzata”.

