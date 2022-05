Andreea Rabciuc/ L’amico Francesco: “Paura che le sia accaduto qualcosa di brutto”

Si è tornati a parlare del caso riguardante la scomparsa di Andreea Rabciuc a Mattino5, programma mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci. Per l’occasione è stato intervistato in collegamento Francesco, il ragazzo che la sera della sparizione si trovava appunto con Andreea Rabciuc ed altri amici. Il giovane si dice preoccupato che possa esserle accaduto qualcosa di brutto: “Ogni giorno che passa penso sempre più male, una persona non può sparire così senza farsi sentire dalla madre, da un amico, e con tutte le persone che la stanno cercando sarebbe stupido non farsi vedere”. Quindi ha aggiunto e concluso, parlando in diretta televisiva a Mattino5: “Se ti vuoi nascondere prima o poi salti fuori. Non vorrei pensare male ma non sono tranquillo, lei è andata via così…”.

Un pensiero che ovviamente è condiviso da molte persone care alla giovane di origini rumena, che ricordiamo, è sparita da ormai quasi due mesi senza lasciare alcuna traccia: possibile che sia fuggita senza che nessuno l’abbia vista o davvero le è accaduto qualcosa di brutto come sospetta l’amico? A dare le risposte a queste domande ci sono gli inquirenti, che nel frattempo stanno proseguendo le indagini per provare ad individuare qualsiasi traccia lasciata da Andreea Rabciuc.

ANDREEA RABCIUC SCOMPARSA: NEI PROSSIMI GIORNI L’INTERROGATORIO AL FIDANZATO?

I carabinieri non hanno ancora dissequestrato l’automobile di Simone Gresti, il fidanzato della ragazza e per ora unico indagato per sequestro di persone. Secondo quanto riferiva nelle scorse ore La Nazione, è possibile che nei prossimi giorni il ragazzo venga interrogato, per capire se emergano ulteriori dettagli.

La famiglia della scomparsa ha puntato il dito nei confronti di Simone, come si legge ancora sul sito online del quotidiano, convinta che la figlia sia finita in un “brutto giro di amicizie”. Intanto il tempo passa e le possibilità di trovare Andreea Rabciuc viva si affievoliscono sempre di più.

Caso Andreea: spunta una pista inedita sulla sparizione della ragazza.













