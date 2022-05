Andreea Rabciuc/ L’ex compagno: “Dopo due mesi nessuna notizia, la amo ancora”

Andreea Rabciuc è scomparsa dalla provincia di Ancona da due mesi, e fino ad ora non è stata trovata alcuna traccia della ragazza di origini rumene. Mattino5, programma di Canale 5, ha aggiornato il caso, intervistando Daniele, l’ex fidanzato della ragazza scomparsa: “Sto affrontando la situazione – ha raccontato in via telefonica – non sto bene, mi sono chiuso in me stesso per proteggermi da tutto, la speranza è di poterla riabbracciare e di darle un bacio sulla fronte, in due mesi non avere un minimo di notizie mi sembra impossibile ma la speranza rimane. Innamorato di Andreea lo sarò sempre, per il resto della mia vita”.

Andreea Rabciuc/ L'amico Francesco: “Paura che le sia accaduto qualcosa di brutto”

L’inviata di Mattino5 ha quindi chiesto come mai la mamma di Andreea Rabciuc, Giorgetta, abbia parlato di cattive frequentazioni riferendosi anche a Daniele: “La mamma ha parlato di cattive frequentazioni? Io a Natale ero a cena a casa del fratello di Simone (compagno della mamma di Andreea); al compleanno di Andrea ero a cena da Simone, se fossi una persona sbagliata non so… una persona magari l’avrebbe fatto. In queste occasioni c’era anche la mamma? Si certo, io sono stato due anni e mezzo con Andreea. Non so perchè ha cambiato opinione Giorgetta, non lo so, io l’ho sempre considerata un’amica, le ho fatto conoscere i miei genitori, io per Andreea e la sua famiglia ci sarà sempre”.

“MERCEDESZ HENGER FIDANZATA CON FULVIO”/ Arianna David: "Notizia falsa, ecco perché"

ANDREEA RABCIUC, LE NOVITA’ SUL NETTURBINO E LE PAROLE DI FRANCESCO

Mattino5 ha parlato anche con la compagnia di netturbini locale, alla luce del fatto che la notizia degli ultimi giorni è che proprio un netturbino sarebbe passato di lì proprio durante le ore in cui Andreea Rabciuc scompariva: “lui ha detto di non aver visto nessuno – ha raccontato un dirigente dell’azienda a Mattino5 – non ha notato nulla, a quell’ora era quasi notte è cominciato ora a fare luce, a marzo era ancora buio”. Infine l’intervista a Francesco, l’amico di Andreea Rabciuc: “Quando l’ho vista io l’ultima volta stava bene. Io conoscevo Aurora, la sua amica, quindi per educazione l’avevo invitata nella roulette, non potevo buttarla fuori. Abbiamo fatto video quella sera? Andreea ha fatto un filmato che probabilmente ce l’avranno gli inquirenti, erano fra le 5:30 e le 6:00”. Poi ha aggiunto: “Andreea non è stata male, se fosse successo qualcosa io non starei qui a parlare con voi, non ho niente da nascondere”.

LEGGI ANCHE:

Laura Ziliani, Procura: “Sono state figlie e fidanzato”/ Anna Vagli “Delitto a 3 's'”

© RIPRODUZIONE RISERVATA