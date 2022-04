Andreea Rabciuc/ L’ex Daniele “Voleva cambiare vita, il giorno dopo ci saremmo visti”

Mattino5 ha trattato stamane il caso di Andreea Rabciuc, la ragazza scomparsa negli scorsi giorni dalla provincia di Ancona. Il programma di Canale 5 ha parlato con Francesco, il proprietario del casolare nelle campagne di Montecarotto dove era stata organizzata una festa, e dove Andreea è stata vista l’ultima volta. “Il telefono non gliel’ha dato Andreea – racconta Francesco – gliel’ha fatto vedere, ma non so come alla fine ce l’aveva in mano Simone (il fidanzato ndr), poi lei voleva andare via ha provato diverse volte a prendere il telefono, gliel’ha detto moltissime volte ma non gliel’ha voluto dare. Discutevano? Già dall’inizio Simone gli tirava battute, la stuzzicava, Andreea è stata tutto il tempo a subire Simone per il fatto che la trattava un po’ male, ma alla fine è stata molto comprensiva e non ha reagito”.

“Il motivo del litigio? – ha proseguito Francesco – litigi di coppia, forse anche gelosia, per me era geloso lui di qualche cosa, poi non ho cercato di capire ma ho visto che era più un litigio di gelosia, come tutte le coppie”. Ad un certo punto Andreea ha preso e se ne è andata: “Come se avesse fretta ha voluto andare via, ha chiesto più volte il telefono, Simone voleva cercare di trattenerla, anche io ho cercato di calmarla, però lei si era agitata parecchio, ad un certo punto io sono uscito un attimo, poi sono usciti tutti quanti e lei ha preso e se ne è andata, poi lei ci ha mandato con il dito a quel paese. C’era qualcuno che l’aspettava? Penso proprio di si, non si spiegherebbe tutta questa fretta per andare via”.

ANDREEA RABCIUC, PARLANDO GLI AMICI DANIELE E OMAR

Mattino5 ha intervistato anche Omar un amico di Andreea nonché dell’ex della ragazza scomparsa: “Mandavo i messaggi, leggeva solo i messaggi ma non rispondeva, abbiamo cercato anche domenica di contattarla ma niente. Ma perchè devi consegnare il cellulare alla madre un giorno e mezzo dopo? (si riferisce a Simone ndr) Perchè non l’ha fatto subito? Ha letto tutti i messaggi che Andreea mandava a me a Daniele, penso che il litigio possa essere stato causato da questo, lui era molto molto molto geloso. Lei voleva cambiare la vita? Si lo sapevo, voleva ripulirsi un po’, quando non riuscivamo a starle dietro prendeva la strada un po’ brutta. Andreea scappava due tre giorni ma non tutto questo tempo, ormai è troppo tempo…”.

Infine l’intervista all’ex di Andreea Rabciuc, Daniele: “Ci siamo sentiti il venerdì prima per messaggio, le ho mandato dei messaggi per andarla a prendere. Venerdì pomeriggio non era tranquillo, non voleva stare con Simone, poi mi ha mandato un messaggio dicendomi di aspettare fino a domani e che potevamo fare quello che volevamo. Lei voleva cambiare vita, ritornare ad essere quella che era la vera Andreea e non avere più contatti con determinati persone”.











