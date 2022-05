Andreea Rabciuc: nuovi avvistamenti/ Si cercano tracce nell’auto del fidanzato Simone

Tracce di Andreea Rabciuc nell’auto del fidanzato?

Le ultime ore sono state importanti per chi indaga al giallo di Andreea Rabciuc, la giovane 27enne, campionessa di tiro a segno, misteriosamente scomparsa da quasi due mesi. Era il 12 marzo scorso quando si sono perse le tracce della ragazza dopo una festa in un roulotte con il fidanzato Simone Gresti – il solo indagato per sequestro di persona – ed altri due conoscenti. Le liti con l’uomo, al quale avrebbe lasciato (o le sarebbe stato sottratto?) il cellulare e l’allontanamento prima di far perdere le sue tracce. Ieri, come riporta AnconaToday, sono stati eseguiti degli accertamenti irripetibili nelle due auto sequestrate a Simone Gresti.

E’ seconda volta che i mezzi del fidanzato 43enne di Andreea Rabciuc vengono analizzati dai Ris anche se in questo caso sarebbero state adoperate tecniche ancora più specifiche. Si tratta dell’Audi A3 appartenente all’uomo e di una Fiat Panda in uso ai genitori del 43enne. I militari hanno impiegato il luminol, come già fatto in precedenza nella roulotte, a caccia di tracce, eventualmente sangue, della 27enne. Per i risultati occorrerà attendere le prossime ore, così come quelli dell’analisi forense sui cellulari sequestrati – due dell’indagato e uno dell’ex di Andreea, Daniele.

Andreea Rabciuc: nuovi avvistamenti a Milano

In attesa di poter conoscere le prime risposte derivanti dalle analisi in corso, sarebbero emersi altri avvistamenti relativi alla giovane Andreea Rabciuc, entrambi a Milano. E’ quanto rende noto il quotidiano Il Resto del Carlino: si tratterebbe di avvistamenti, attualmente al vaglio degli inquirenti, giunti alla trasmissione Chi l’ha visto che anche questa sera tornerà ad occuparsi del giallo della ragazza dai capelli turchesi.

Andreea Rabciuc sarebbe stata vista nella medesima zona del precedente avvistamento, ovvero presso la stazione Cadorna del capoluogo lombardo. Da qui era giunta una segnalazione nel pomeriggio del 20 aprile scorso direttamente all’avvocato Emanuele Giuliani, il legale di Simone Gresti. Lo stesso legale ha commentato: “Non vogliamo illuderci, a noi ci è stato comunicato sabato mattina di questi due avvistamenti ma attendiamo di capire se sono attendibili perché lo stile della ragazza, con i capelli blu, abbiamo visto che lo hanno anche altre ragazze infatti i precedenti avvistamenti sono stati smentiti, sia quello fatto a noi di Milano che quello a Roma fatto addirittura in diretta in trasmissione”. Proprio Simone, insieme al legale ed al consulente Andrea Ariola questa sera saranno di nuovo alla trasmissione di Rai3. Il legale ha tuttavia precisato: “anche se io non ho novità che posso comunicare, noi continuiamo le nostre indagini difensive senza interferire in quelle degli inquirenti e abbiamo ovviamente una nostra idea dei fatti sui quali però Simone non c’entra nulla”.

