Andreea Rabciuc scomparsa/ Anna Vagli “Sembrerebbe un femminicidio”. E l’amico…

Mattino5 e Storie Italiane hanno trattato anche stamane il caso di Andreea Rabciuc, la ragazza scomparsa negli scorsi giorni dalla provincia di Ancona. Il programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci ha intervistato il titolare del Circolo dove Simone Gresti, il fidanzato della scomparsa, sarebbe stato protagonista di una rissa, secondo lo stesso. Sul suo giubbotto sono state trovate delle tracce di sangue che verranno analizzate a breve, ma il gestore del bar ha smentito l’ipotesi della scazzottata: “Non ci siamo accorti di nulla, l’unica cosa che possiamo dire è che lui è provato ad entrare, ma lui non può entrare qui da un anno e mezzo, gli abbiamo tolto la tessera del circolo per motivi nostri. Noi non ci siamo nemmeno accorti, e quando l’ho visto non aveva segni ed ematomi. Poi la seconda volta quando è provato a tornare ho chiamato i carabinieri”.

“La rissa io non l’ho vista – ha proseguito – e secondo me non c’è stata, poi se è stata fuori da qui, a 100, duecento metri non lo so, quando l’ho visto io non era ferito ne tanto meno messo male”. Sulla questione è intervenuta anche Anna Vagli, nota criminologa, che ha spiegato: “La prima risposta arriverà dall’analisi forense dei telefoni che ci darà informazioni sulle celle telefoniche, si potranno stabilire le utenze che hanno transitato in quella zona (quella della sparizione di Andreea Rabciuc ndr). E’ una zona poco transitata e questa analisi ci potrà dire chi è transitatato in quella zona e se è una persona diversa da quelle che erano alla festa, questo sarà un primo dato importante. Penso che le sia successo qualcosa di brutto – aggiunge – ennesimo femminicidio? Ci auguriamo di no ma gli elementi spingono in questo senso”.

ANDREEA RABCIUC, PARLA FRANCESCO: “ERA INFASTIDITA DAL FIDANZATO E SE NE E’ ANDATA”

Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha invece intervistato Francesco, il titolare del casolare dove si è svolta la festa poco prima della sparizione di Andreea Rabciuc: “Avevamo bevuto un po’ quindi abbiamo deciso di stare da me. Volevo fare serata con amici, ridi, bevi e scherzi. Eravamo stati prima a casa di un altro amico, il ragazzo di Aurora, poi abbiamo lasciato Valentino a casa e siamo venuti al casolare. Simone ha tirato tutta la sere delle battute, lo ha stuzzicato un po’, c’era un po’ di tensione. Comunque erano litigi fra copie, ma noi ci eravamo un po’ stufati di sentire Simone che insultava la sua ragazza”.

“Abbiamo più volte cambiato discorso – ha continuato Francesco, l’amico di Andreea Rabciuc – Andreea stava sempre zitta e non se lo filava neanche. Ad un certo punto voleva andarsene, Simone aveva il suo telefono, non gliel’ha dato, e quindi ha preso ed è andata via. L’ho vista molto arrabbiata, stanca di aver subito insulti tutta la sera, aveva anche fretta. La sua amica l’ha rincorsa per dirle di restare ma lei ci ha fatto un gesto e se ne è andata. Io non mi son voluto mettere in mezzo, era una coppia che ho conosciuto quella sera, invece Aurora ci è andata dietro”.











