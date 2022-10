Andreea Rabciuc scomparsa/ Battaglia tra il fidanzato e la madre della 27enne

Di Andreea Rabciuc, 27 anni, non c’è traccia dal 12 marzo scorso. Da quando, secondo fidanzato e due amici che erano con lei la sera della sparizione, si sarebbe allontanata volontariamente dal casolare di Montecarotto (Ancona) in cui avevano trascorso alcune ore per non essere più ritrovata. La madre della giovane, residente a Jesi, a Chi l’ha visto? ha espresso le sue perplessità sulla versione del giovane, Simone Gresti, 43enne con cui la figlia avrebbe avuto un ultimo litigio prima della scomparsa e che avrebbe tenuto il suo telefonino per ore prima di consegnarlo alla famiglia. Gresti risulta indagato per sequestro di persona, ma continua a ribadire la sua innocenza in ogni sede. Lo ha fatto in sede di indagini e davanti alle telecamere di Federica Sciarelli, dicendosi a posto con la coscienza e certo di non aver fatto del male alla fidanzata.

Omicidio Lidia Macchi, risarcito Stefano Binda/ 303mila euro per ingiusta detenzione

Secondo la madre di Andreea Rabciuc, però, le cose non sarebbero così cristalline e Simone Gresti dovrebbe “dire la verità” sui fatti che hanno preceduto la sparizione della 27enne. Trascorsi ormai 7 mesi dall’inizio del giallo, la mamma di Andreea Rabciuc prende in considerazione anche la peggiore delle ipotesi: “Ho paura che mia figlia non ci sia più, sto perdendo le speranze“. Dall’altra parte, il fidanzato della giovane continua a sostenere che ci siano attività social attribuibili a lei nel periodo successivo alla scomparsa, “movimenti” che rimanderebbero a una strada totalmente opposta che la vedrebbe lontana da casa e affetti per sua scelta.

Ilaria Maiorano uccisa massacrata di botte in casa/ Il marito: "È caduta dalle scale"

La madre di Andreea Rabciuc non crede al fidanzato: “Tu sai quello che è successo”

Andreea Rabciuc è al centro di un vero e proprio giallo che va avanti da 7 mesi. Per la madre della ragazza, non si tratterebbe di un allontamento volontario come invece sostiene il fidanzato, Simone Gresti, ancora indagato per sequestro di persona nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa. Negli studi di Chi l’ha visto?, la battaglia tra la donna e il 43enne si è fatta livida con un botta e risposta che ha messo a nudo, davanti alle telecamere, i dubbi della madre della 27enne su cosa sia realmente successo il 12 marzo scorso, giorno della sparizione di Andreea Rabciuc.

Ilaria Maiorano, il fratello: "Da tempo sospettavamo qualcosa"/ "Ma lei negava..."

“Tu sai quello che è successo“, ha dichiarato la madre della 27enne rivolgendosi direttamente al fidanzato della figlia. “Sono 7 mesi che mia figlia non si fa sentire più, devi dire la verità, se hai coraggio devi guardare e dire la verità, cosa è successo ad Andreea?“. Il 43enne ha risposto come sempre sulla sua posizione in merito al caso Andreea Rabciuc: “Ho sempre detto la verità e quello che so, dove è andata e con chi sia andata via, se è salita con qualcuno, non lo so e non posso saperlo“. “Mia figlia sabato doveva tornare a casa, sei venuto a prenderla e lei non è tornata, ti ho chiamato e tu, fino a domenica pomeriggio, non hai risposto al telefono. Hai risposto con un messaggio quando ho minacciato di chiamare i carabinieri…“. Parole come macigni, quelle della madre di Andreea Rabciuc, a ricalcare il dolore vivo di una famiglia da mesi nel limbo di atroci domande.











© RIPRODUZIONE RISERVATA