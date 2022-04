Andreea Rabciuc, scomparsa da un mese/ Giallo sms al fidanzato: “Aiutami a sparire”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno, è stata trattata la vicenda legata ad Andreea Rabciuc, scomparsa da un mese dopo un litigio con il fidanzato, mentre i due si trovavano con una coppia di amici nelle campagne di Montecarotto (Ancona). Come ha riferito l’inviato Maurizio Licordari, “tutto si sarebbe svolto l’11 marzo all’interno di una roulotte. Quasi subito ci sarebbe stata una lite verbale senza interruzione con il fidanzato, protrattasi fino a notte fonda. La mattina alle 7, Andreea si sarebbe diretta verso la strada provinciale, poi di lei non si è più saputo nulla”.

ANDREEA RABCIUC E IL GIALLO DEL TELEFONINO: CHI HA SCRITTO QUELL’SMS?

Il mistero si infittisce se si prende in esame un messaggio mandato dalla giovane Andreea Rabciuc al suo fidanzato (l’ha davvero scritto lei?, ndr): “Per stasera sto qui, domani sono libera e possiamo fare quello che vogliamo. Poi mi aiuti a scomparire e a non far sapere dove sono”. Inoltre, per quanto concerne la campionessa romena di tiro con l’arco scomparsa, sulle colonne del quotidiano “La Repubblica” viene riportato che “altri messaggi e numeri sono scomparsi dalla rubrica del suo cellulare e questo è l’ultimo rompicapo di una indagine condotta dai carabinieri di Ancona, alle prese con un giallo che rischia di ingarbugliarsi sempre di più”.

