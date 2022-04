Andreea Rabciuc, scomparsa da un mese/ “Sequestrate roulotte e area limitrofa”

A “Storie Italiane” è stato nuovamente affrontato il caso legato alla scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa da ormai un mese. In principio, è stata fatta chiarezza sull’ultima chat di Andreea, che ha chiesto al suo ex fidanzato di “aiutarla a sparire”: si tratta quindi del suo precedente ragazzo, non di quello attuale, come era emerso in un primo momento. Nel contempo, l’inviato Maurizio Licordari ha intervistato telefonicamente uno dei presenti nella roulotte (il proprietario) la sera della festa: “Stavamo cercando di divertirci. Eravamo io, poi c’erano altre due persone e Andreea. Eravamo in 4. Praticamente non si sono alzati le mani, però lui la stuzzicava, dicendole parole non tanto carine. Lei, a un certo punto, non ce l’ha fatta più, oppure non so per quale motivo aveva fretta ed è andata via. Andreea quando è uscita ragionava, era lucida, perché la direzione da seguire l’ha presa nella maniera corretta. Poi lei chiedeva al suo fidanzato il telefono, ma lui assolutamente non gliel’ha dato. Lei è quindi andata via senza telefono”.

ANDREEA RABCIUC: “SEQUESTRATA L’AREA ATTORNO ALLA ROULOTTE”

Sempre a “Storie Italiane”, Licordari ha rivelato che è stata “sottoposta a sequestro penale tutta l’area attorno alla roulotte e della roulotte. Stamattina è stato convocato in caserma anche il fidanzato di Andreea Rabciuc, pare per convalidare il sequestro della sua autovettura”. Infine, un retroscena: “Il fidanzato della campionessa di tiro con l’arco, pochi minuti più tardi, con la sua auto sarebbe andato via, portandosi con sé l’altra ragazza che partecipava alla festa”.

