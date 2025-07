Chi è Andreea Sasu, la Madre Natura di Ciao Darwin? Splendida ed elegantissima, è nata nel 1990 in Romania ma vive in Italia da quando ha 20 anni

La splendida Andreea Sasu è stata una delle Madre Natura scelte per l’ultima edizione di Ciao Darwin, andata in onda due anni fa e ora in replica. La modella, di origine romene, ha 35 anni ed è arrivata in Italia quando ne aveva venti per inseguire il suo sogno di sfilare e fare della sua straordinaria bellezza il suo mestiere.

Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, Melodici Vs Trapper/ Una replica piccante tra affascinanti fanciulle e...

Ma chi è Andreea Sasu e cosa sappiamo su di lei? La modella, prima di lasciare tutto e trasferirsi in Italia, studiava marketing e pubblicità. L’occasione di diventare modella, però, l’ha portata a lasciare il suo Paese con l’intenzione di provare il tutto per tutto: ha così detto addio ai suoi cari e alla sua amata terra per provare ad inseguire un sogno.

Beatrice Bliss Pericoli, chi è la protagonista di Ciao Darwin 9/ Sulla macchina del tempo: "Indimenticabile"

Andreea Sasu si è trasferita così a Milano dove ha cominciato a posare per i primi shooting e le prime campagne pubblicitarie. Dieci anni fa, raccontandosi a “Bella.it” ha rivelato: “L’aspetto positivo è che sei sempre in vista, inoltre hai la possibilità di viaggiare molto e poi svolgi un lavoro che sognano molte ragazze. Tra gli aspetti negativi rientra invece l’eccessiva rigorosità di alcune ragazze nel seguire le diete”. Dunque, come in tutti i mestieri, non mancano i lati negativi che Andreea ha però cercato di superare, essendo profondamente innamorata del suo mestiere.

Grido, chi è il rapper e fratello di J-Ax/ Dolce dedica alla moglie Jill Nizzotti:"Ti amo ogni giorno di più"

Andreea Sasu, chi è la Madre Natura di Ciao Darwin: “Vengo da una famiglia numerosa”

Andreea Sasu ha ben cinque fratelli: i suoi genitori, come ha raccontato, l’hanno sempre sostenuta, così come i suoi quattro fratelli maschi e la sorella femmina. Parlando ancora del suo arrivo in Italia, dieci anni fa la modella si diceva felicissima della scelta di arrivare a Milano per lavorare: qui, infatti, ha trovato un lavoro che ama, l’amore nonché tantissimi amici. E, negli anni, sono poi arrivate anche diverse esperienze televisive di tutto rispetto, come quella a Ciao Darwin. Nella vita privata, Andreea è diventata mamma un anno fa del piccolo Hurricane Thor Thunder, avuto dal compagno Philipp.