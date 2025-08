Chi è Andreea Sasu, chi è Madre Natura di Ciao Darwin: la modella è arrivata in Italia nel 2010 per inseguire il suo sogno

Nata nel 1990 in Romania, Andreea Sasu quando aveva 20 anni si è trasferita in Italia per inseguire il suo sogno e provare a fare la modella. Dopo aver cominciato un percorso di studi nel suo Paese, Andreea ha avuto l’opportunità di inseguire quello che il desiderio di una vita intera e sfilare: si è così trasferita a Milano nel 2010, ad appena vent’anni. Raccontando qualche anno dopo il suo percorso fino a quel momento, a “Bella.it” ha rivelato: “L’aspetto positivo è che sei sempre in vista, inoltre hai la possibilità di viaggiare molto e poi svolgi un lavoro che sognano molte ragazze”. Allo stesso tempo, la splendida Andreea ha raccontato di essere profondamente innamorata del suo lavoro e di non voler cambiare vita per nulla al mondo.

Nella stessa intervista, Andreea Sasu ha anche rivelato di essere profondamente innamorata dell’Italia. Pur essendo molto legata alle sue origini, così come alla sua numerosa famiglia, la Sasu ha raccontato di non aver mai pensato neppure per un istante di tornare indietro, e di essere felice della sua vita fino a quel momento. Dieci anni dopo dalle sue parole, come è cambiata la vita di Andreea Sasu?

Andreea Sasu, chi è Madre Natura di Ciao Darwin: mamma de piccolo Hurricane Thor Thunder

Andreea Sasu, che nel 2023 ha ricoperto il ruolo di Madre Natura di Ciao Darwin, ha continuato il suo percorso nel mondo della moda. La giovane di origine romena, infatti, ha ottenuto contratti e collaborazioni sempre più importanti, arrivando appunto anche in tv nel programma Mediaset. Non solo lavoro, però, nella vita di Andreea Sasu, che è diventata anche mamma. Nel 2024 è infatti nato il piccolo Hurricane Thor Thunder, il bimbo avuto da compagno Philipp Plein, stilista di fama mondiale, che aveva già tre figli da due donne diverse. Una famiglia allargata, dunque, ma felice.