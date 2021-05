Andreina Fabbi, moglie Roberto Baggio/ “Il nostro amore? Ancora oggi sempre intenso”

Quello tra Roberto Baggio e Andreina Fabbi è un amore solido, indissolubile. L’indimenticato campione di calcio è innamorato di sua moglie da 30 anni: i due, infatti, sono convolati a nozze nel 1999 ma si amano da prima ancora. Dalla loro unione sono nati tre figli: Valentina, che ha oggi 28 anni, Mattia e Leonardo. Una coppia che ha sempre preferito vivere la sua relazione, così come ogni faccenda riguardasse la loro vita privata, lontano dai riflettori, in totale riservatezza. Le uniche immagini della loro vita privata arrivato attraverso i social. In particolare, Andreina pubblica spesso scatti della quotidianità con suo marito Roberto e non mancano anche foto romantiche dei due in occasioni più o meno speciali, come per San Valentino o per gli auguri di compleanno.

Beatrice Fraschini, picchiata e sequestrata/ Pena ridotta all’ex: "Non è giustizia!"

Roberto Baggio: “Mia moglie Andreina c’è sempre stata”

Il ‘Divin Codino’, come è noto nell’ambiente calcistico Roberto Baggio, ha sempre avuto per sua moglie Andreina parole piene di stima e amore. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair, il campione ha dichiarato: “(Mia moglie e i miei figli, ndr) ci sono sempre stati, con i modi e le parole giuste. So che non è stato facile per loro: la condizione del calciatore ti porta spesso lontano da casa per molti giorni, eppure loro c’erano. E ci sono ancora, il nostro rapporto non ha mai smesso di essere intenso. La vita mi ha dato anche questo grande privilegio”. D’altronde i gesti romantici e gli scatti postati non fanno che confermare queste parole.

Antonio Di Fazio arrestato/ Difesa “confuso”, differenza con caso Genovese “vittime…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreina Fabbi Baggio (@andreinafabbibaggio)

LEGGI ANCHE:

Irene Coppola/ "Cavaliere della Repubblica? Sono crollata dall’emozione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA