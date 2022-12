Andreina Monicelli, chi è la moglie di Arnoldo Mondadori/ Il primo incontro e il matrimonio

Arnoldo Mondadori, l’amore per la moglie Andreina Monicelli e per i figli Giorgio, Alberto, Cristina e Mimma

Andreina Monicelli è stata la moglie del celebre editore Arnoldo Mondadori. Quest’ultimo la incontrò quando era ancora molto giovane, nel 1910, periodo in cui muoveva i primi passi nel mondo del lavoro. Arnoldo e Andreina, ben presto, capiscono di essere fatti l’uno per l’altra e nel 1913 si sposano in chiesa. Tra i testimoni ci sarà anche l’autore di Forlì Antonio Beltramelli. La giovanissima coppia decide anche di prendersi cura del figlio illegittimo di Tomaso Monicelli, avuto da Elisa Severi, il piccolo Giorgio. Arriveranno poi Alberto, Cristina e Mimma.

In quel periodo Arnoldo Mondadori era considerato come un “incantatore di serpenti”, queste per le sue eccezionali doti da venditore. Probabilmente anche coi suoi modi di fare è riuscito a conquistare il cuore della sua Andreina, certamente colpita – tra le altre cose – da un’intelligenza fuori dal comune. Andreina Monicelli, di certo, ha potuto apprezzare la determinazione e la tenacia del marito, che si è fatto strada nel campo editoriale nonostante le gravi ristrettezze familiari.

Arnoldo Mondadori e il ruolo della famiglia nella sua scalata verso il successo

Ben presto, infatti, Mondadori comincia a dedicarsi all’attività editoriale vera e propria, con la realizzazione di libri per scuole, quindi di sussidiari, libri di grammatica e testi di lettura. Proprio nell’anno del matrimonio con Andreina Monicelli, Mondadori fonda una collana di letture per l’infanzia (La Lampada), alla quale collaborarono autori di notevole prestigio, come Antonio Beltramelli, e Guido Gozzano. Nel 1913, come dicevamo, Arnoldo sposa Andreina, una delle sorelle di Monicelli. Insieme costruiscono una famiglia solida e fondata su valori condivisi e probabilmente anche grazie a questa unione, Arnoldo Mondadori è riuscito ad imporsi come uno dei principali editori italiani del XX secolo.

