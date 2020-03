Andreina Pagnani, ex fidanzata Alberto Sordi/ 9 anni d’amore e un tradimento

Andreina Pagnani è stata fidanzata per nove anni con Alberto Sordi, l’attore italiano che rivive nel film tv “Permette? Alberto Sordi” trasmesso martedì 24 marzo 2020 in prima serata su Rai1. Un film – omaggio all’Albertone Nazionale che torna da “protagonista” sul piccolo schermo interpretato dal grandissimo Edoardo Pesce. Nel cast c’è spazio anche per Andreina, fidanzata storica dell’Albertone Nazionale, con cui ha vissuto nove lunghi anni d’amore. Un personaggio interpretato dall’attrice Pia Lanciotti che viene descritto dallo stesso protagonista Pesce in questo modo: “era una creatura profondamente gentile”. Classe 1906, Andreina è nata il 26 novembre a Roma e ha lavorato come attrice di cinema, teatro e televisione. Non solo, è stata anche una bravissima doppiatrice prestando la sua voce a stelle del cinema mondiale come Bette Davis e Marlene Dietrich. Oltre ad essere conosciuta come artista, Andreina diventa popolare per essere stata la fidanzata di Alberto Sordi.

Andreina Pagnani tradita da Alberto Sordi

Un amore durato nove anni quello tra Alberto Sordi e Andreina Pagnani che si sono incontrati per la prima volta nelle sale di sincronizzazione dove Alberto doppiava Oliver Hardy, il mitico Ollio. Sordi ha provato un forte sentimento per l’attrice e doppiatrice che lo aiutò a ad introdursi nell’ambiente del teatro di rivista. Dopo nove anni d’amore però fu proprio Andreina a voler interrompere la relazione quando scopre che Alberto Sordi l’aveva tradita con una delle ballerine dello spettacolo di Wanda Osiris. Sulla loro storia per anni è circolata una leggenda secondo cui l’Albertone Nazionale le avrebbe più volte chiesto di sposarlo, ma in realtà non era vero. A fare chiarezza ci ha pensato proprio Alberto Sordi durante un’intervista rilasciata a Enzo Biagi in cui ha confessato: “Andreina non ha fatto mai cenno al matrimonio, si figuri se io le proponevo di sposarla. Sono stato sempre sincero con le donne. Nei rapporti tra uomo e donna ho precorso i tempi”.



