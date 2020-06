Andreina Pagnani, fidanzata 9 anni con Alberto Sordi/ Lui: “Mai proposto di sposarla”

Pubblicità

Andreina Pagnani è stata la fidanzata storica di Alberto Sordi. Un amore importante quello tra l’attore romano e l’attrice e doppiatrice nata il 24 novembre del 1906 a Roma. La Pagnani debutta nel mondo del cinema sul finire degli anni ’20 quando viene premiata durante il concorso Filodrammatico di Bologna. Un riconoscimento importantissimo che le permette di cominciare la sua carriera di attrice teatrale in una compagnia a Milano interpretando anche diverse opere di William Shakespeare e di Luigi Pirandello. Non solo, la Pagnani negli anni ’30 debutta anche come attrice nel cinema: il primo film si chiama “Patratrac” diretto da Gennaro Righetti, mentre come doppiatrice presta la sua voce a dive indimenticabili del cinema come Bette Davis, Ginger Rogers, Greta Garbo e Marlene Dietrich. Un’attrice straordinaria e un’artista completa che durante la sua vita è riuscita a conquistare anche il cuore di Alberto Sordi. La coppia, infatti, ha vissuto una lunga storia d’amore durata quasi 10 anni. Il primo incontro è avvenuto proprio in una sala di sincronizzazione dove Sordi si trovava per doppiare Oliver Hardy nei film di Stanlio & Ollio. Nove lunghi anni d’amore terminato quando la Pagnani scoprì di essere stata tradita da Alberto Sordi.

Pubblicità

Andreina Pagnani e il matrimonio con Alberto Sordi: la verità

L’amore tra Andreina Pagnani e Alberto Sordi all’epoca è stato uno dei più chiacchierati. In particolare il gossip si è soffermato anche sulla proposta di matrimonio ricevuta dall’attrice e doppiatrice. In realtà alcuni anni dopo è stato proprio il celebre attore e regista romano a precisare la cosa durante un’intervista rilasciata a Enzo Biagi. “Andreina non ha fatto mai cenno al matrimonio, si figuri se io le proponevo di sposarla. Sono stato sempre sincero con le donne. Nei rapporti tra uomo e donna ho precorso i tempi” ha dichiarato Sordi che non ha mai fatto mistero di quanto la donna sia stata importante nella sua vita privata, ma anche professionale visto che con lei ha cominciato ad avvicinarsi al teatro di rivista. Nessuna proposta di matrimonio però da parte di Sordi. La Pagnani si è sposata poi nel 1972 con il marito Federico Franco Pagnani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA