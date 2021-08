ANDREW CUOMO SI DIMETTE/ Governatore New York: “Accuse politiche, ma chiedo scusa”

Andrew Cuomo si è dimesso da governatore dello Stato di New York. L’annuncio del passo indietro dell’esponente democratico è arrivato in diretta tv. Impossibile sopravvivere alla bufera mediatica e politica scaturita dalle accuse di molestie sessuali che hanno travolto in questi mesi lo stesso Cuomo. Il punto di non ritorno è stata la notizia delle indagini interne avviate dalla procuratrice generale Letitia James. Cuomo ha dichiarato: “Accetto la piena responsabilità, sono scivolato, sono stato troppo familiare con i miei collaboratori. Ma dietro alle accuse ci sono motivazioni politiche, e sono certo che i newyorchesi capiranno“. Il governatore dimissionario non è apparso però remissivo nella volontà di difendere le sue buone intenzioni: “L’ho fatto per tutta la vita. È quello che sono da quando posso ricordare. Nella mia mente, non ho mai oltrepassato il limite con nessuno, ma non ho realizzato la misura in cui il limite è stato ridisegnato“, ha detto Cuomo. “Ci sono cambiamenti generazionali e culturali che non ho apprezzato appieno – e avrei dovuto. Nessuna scusa“.

"Più vicini all'inizio che alla fine della pandemia"/ L'allarme di Larry Brilliant

ANDREW CUOMO SI DIMETTE DA GOVERNATORE NEW YORK

Cuomo ha poi risfoderato il suo slogan: New York tough, New York è tosta. Partendo da questa frase, ha detto: “New York è tosta vuol dire amare New York. E io amo New York. Amo voi. Non vorrei mai essere d’intralcio. Questa situazione, nella sua traiettoria attuale, genererà mesi di controversie politiche e legali. Questo è ciò che accadrà. Questo è il modo in cui il vento politico sta soffiando. Consumerà il governo. Costerà ai contribuenti milioni di dollari”. Da qui la scelta di dimettersi. Cuomo ha spiegato ancora: “Sono un newyorkese, fatto e finito. Sono un combattente e il mio istinto è quello di combattere questa vicenda perché credo davvero che sia ingiusta e non veritiera e credo che demonizzi un comportamento che è insostenibile per la società“, ha detto. Rispetto alle accuse piovutegli addosso, comunque, Cuomo non ha cercato scuse: “Questo non vuol dire che non ci sono 11 donne che ho veramente offeso. Ci sono. E per questo, mi scuso profondamente, profondamente. Ho pensato che un abbraccio e mettere il mio braccio intorno a una persona dello staff mentre facevo una foto fosse amichevole, ma lei l’ha trovato troppo sfacciato. Ho baciato una donna sulla guancia a un matrimonio e pensavo di essere gentile, ma lei ha pensato che fosse troppo aggressivo. Sono scivolato e ho chiamato le persone ‘tesoro’, ‘dolcezza’ e ‘cara’. Volevo che fosse accattivante. Ma le donne lo trovavano datato e offensivo. Ho detto sulla TV nazionale a una dottoressa che indossava la mascherina e mi dava un tampone nasale di Covid, ‘tu fai sembrare quel camice bello’. Stavo scherzando. Ovviamente, altrimenti non l’avrei detto sulla TV nazionale. Ma lei l’ha trovato irrispettoso. Mi prendo la piena responsabilità delle mie azioni“. A succedere a Cuomo sarà Kathy Hochul, primo governatore donna di New York.

LEGGI ANCHE:

Covid, in Germania stop ai tamponi gratis/ "Dobbiamo fare aumentare le vaccinazioni"GASPARRI VS CINA/"Diffonde virus, disprezzarla è un dovere": tweet è caso diplomatico

© RIPRODUZIONE RISERVATA