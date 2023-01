Andrew Howe è fidanzato?/ La storia con Giuseppina Palluzzi, naufragata dopo Ballando e…

Andrew Howe, chi è la fidanzata? Ci sarebbe, da qualche tempo, una persona nella sua vita

Non è ancora del tutto chiaro se Andrew Howe sia fidanzato o meno. Sbirciando sui suoi canali social emerge poco o nulla della sua vita privata, ma facendo un’attenta analisi delle sue uscite mediatiche più recenti, sembra che nel suo cuore ci sia una persona. Questo dopo la lunga storia d’amore con Giuseppina Palluzzi, la sua ex fidanzata. Una relazione durata circa dieci anni e naufragata quando, diversi anni fa, l’atleta aveva preso parte a Ballando con le Stelle 2014, dove aveva fatto parlare di sé per la sua vicinanza all’insegnante Sara Di Vaira e per essere stato pizzicato in compagnia di Giulia, una autrice del programma.

“Il mio cuore è tutto per la prima e unica ragazza della mia vita: si chiama Giuseppina Palluzzi, è avvocato e stiamo insieme da quando avevamo tutti e due quindici anni. Giuseppina sa che si può fidare totalmente di me. I momenti difficili che ho vissuto mi hanno insegnato a capire quali sono i veri valori”, aveva dichiarato tanto tempo fa il ragazzo.

Andrew Howe, una “nuova” fidanzata dopo la storia d’amore con Giuseppina Palluzzi?

Dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, tuttavia, la sua lunga storia d’amore con Giuseppina sembra essersi chiusa definitivamente. “Non sapevo più che cosa fare della mia vita. Così sono partito, da solo, e sono andato ad allenarmi in Svezia, un paese freddo con persone fredde. Non parlavo con nessuno, passavo le giornate lavorando e leggendo Bukowski e Dostoevskij, ma ho ritrovato me stesso, la voglia di rimettermi in gioco, e ho scoperto quanto sia bello gareggiare per divertirsi. Penso sia per questo che adesso sono tornato a volare”, aveva dichiarato nel 2018 a La Gazzetta dello Sport.

Non troppo tempo dopo, invece, aveva fatto riferimento ad una nuova fidanzata, parlando di come avrebbe trascorso il suo trentacinquesimo compleanno: “Stando con la fidanzata: abitiamo insieme. Faremo una cosa molto tranquilla: fettuccine e tiramisu, qualcosa di tranquillissimo”. Era il 2020.











