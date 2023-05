Andrew Lambrou, Cipro/ Eurovision 2023 significato “Break a Broken Heart”: racconta una relazione tossica

L’anno scorso, Lambrou ha cantato in Australia con il collega australiano Voyager, che ha scelto mentre cantava la sua canzone “Electrify”. Quest’anno rappresenterà Cipro, paese d’origine dei suoi genitori, all’Eurovision Song Contest 2023. Con una forte presenza sui social media e un seguito in crescita, i video di Andrew hanno accumulato un numero impressionante di visualizzazioni e followers, catturando l’attenzione delle leggende dell’industria musicale. Lambrou si esibirà sul palco dell’Eurovision con il brano “Break a Broken Heart”.

Andrew Lambrou, chi è l’artista in gara ad Eurovision 2023

A soli 17 anni, l’artista Andrew Lambrou è stato assunto da Marie Hambrion della Sony Music Publishing e introdotto alla produzione musicale in Australia e a Los Angeles. Attualmente, il cantante pop è sotto contratto con City Pop Records e Panik Records, e ha ben tre singoli di successo. La prima vittoria di Andrew Lambrou in competizione è probabilmente stata la sua interpretazione di Doe a Deer di The Sound of Music, alla tenera età di soli cinque anni. Andrew Lambrou è stato selezionato internamente, ma i piani originali della RIK (l’emittente pubblica cipriota) erano molto diversi. Nel 2021, infatti, il CEO di Panik Records aveva espresso in un’intervista la sua intenzione di proporre una finale nazionale di Eurovision 2023 (in accordo con RIK e la stessa delegazione). Però, a metà luglio la tv ha fatto inversione di marcia, optando ancora una volta per un voto interno (che alla fine si è rivelato essere Lambro) e rinviando All Together Now al prossimo anno.

Andrew Lambrou, significato della canzone Break a Broken Heart, Eurovision 2023

Andrew Lambrou si esibirà sul palco di Eurovision 2023 con il brano “Break a Broken Heart“. Questa canzone mette in risalto i talenti di Jimmy Jansson, Jimmy “Joker” Thornfeld, Marcus Windsor John e Thomas Stenguad. Vale la pena notare che l’arrangiamento della canzone ha funzionato per Matthias Byland, noto per il suo lavoro vincitore del Grammy sull’album del 1989 di Taylor Swift. La canzone Break a Broken Heart mostra una relazione tossica unilaterale. Tuttavia, le persone colpite da questo rapporto vogliono superare questo fondo e uscirne più forti di prima. Il risultato sono state canzoni pop scritte e concepite principalmente per il concorso, dato il nucleo di autori che si sono impegnati nell’occasione. Cipro partecipa all’Eurovision dal lontano 1981, ed è il paese con il maggior numero di partecipanti senza vittorie. Con la bellezza di 37 voci, il paese è stato tra i primi 10 solo 10 volte, l’ultima nel 2018 con Eleni Forreira e “Fuego”.

