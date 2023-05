ANDREW LAMBROU, “BREAK A BROKEN HEART” CIPRO/ “Il più bello dell’Eurovision” il web ironizza

Andrew Lambrou, esponente di Cipro, è il settimo artista ad esibirsi in questa finale dell’Eurovision Song Contest 2023. Il cantante è completamente vestito di nero e a piedi scalzi sul palco di Liverpool per esibirsi nella sua ‘Break A Broken Heart’. Il cantante è nato in Australia ed è diventato famoso per la canzone degli Evanescence. A 5 anni ha vinto il suo primo concorso.

“Nella clip Andrew Lambrou indossava la maglia di Giannīs Antetokounmpo autore di un discorso diventato virale” è il commento di Gabriele Corsi dopo l’esibizione dell’artista cipriota, che lascia poi spazio alla Spagna con ‘Eaea’. Il web italiano scherza sull’esibizione di Andrew Lambrou con un commento che recita: “La cascata dietro il cipriota rappresentazione plastica delle reazioni da casa”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Com’è andata l’esibizione di Andrew Lambrou dell’11 maggio?

Andrew Lambrou l’11 maggio, ha rappresentato Cipro con il brano “Break a Broken Heart” sul palco della Liverpool Arena dell’Eurovision 2023 e si è aggiudicato un posto per la finale del 13 maggio! Andrew ha fatto breccia nel cuore del pubblico presentando un brano che parla di cuori infranti, una melodia straziante quanto bella che ha fatto la sua figura anche grazie alla splendida scenografia: una cascata alle spalle del cantante, del fumo bianco ai suoi piedi e poi solo la sua voce energica, la stessa che nel 2013 aveva spopolato su Youtube con una cover del brano “My Immortal”.

La fine dell’esibizione è stata di grande effetto, alla cascata si sono sostituiti una scenografia di fuoco e un grande applauso del pubblico, soprattutto quello femminile che oltre ad apprezzare il brano ha apprezzato anche la bellezza di Andrew Lambrou. Il cantante si è aggiudicato un posto per la finale del Contest ma la scaletta non aveva alcun ordine di preferenza, per le preferenze e il numero dei voti servirà attendere la serata finale ma possiamo già dire che il cantante è molto apprezzato e che si esibirà come settimo cantante in gara nel corso della serata finale.

Andrew Lambrou: il web è impazzito per il cantante, un po’ meno per la canzone

Andrew Lambrou e il suo brano “Break a Broken Heart” hanno conquistato un posto in finale, il pubblico dell’Eurovision 2023 ma anche il pubblico da casa e gli italiani! La bravura di Lambrou è stata notata e premiata ma il popolo del web si è decisamente concentrato più sul cantante che sulla canzone.

Una questione che ha dato il via a non poche polemiche tra cui: “E’ in finale solo per la sua bellezza?” La risposta è: ovviamente no. Su Andrew Lambrou si è scatenato un vero putiferio sul web, tutti sono impazziti per la sua bellezza e le frasi ironiche e a doppio senso sulla scenografia della cascata dietro il cantante sono tantissime, la stessa Mara Maionchi, commentatrice italiana dell’Eurovision 2023 ha esordito (secondo il web un po’ per tutte le donne d’Italia) dicendo: “Ah però!”. Il cantante di Cipro risulta essere single al momento quindi non disperate! Ma sul web oltre ai complimenti non mancano anche le critiche, alcuni utenti di Twitter infatti hanno sottolineato il fatto che Lambrou nonostante il posto in finale, non sarebbe all’altezza delle cantanti che hanno rappresentato Cipro nelle precedenti edizioni del Contest.

