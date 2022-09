Andrew Parker Bowles, chi è l’ex marito di Camilla Shand/ Carriera militare e relazioni

Andrew Parker Bowles, chi è il primo marito di Camilla Shand

Andrew Parker Bowles, ex ufficiale dell’esercito britannico, e l’ex marito della regina consorte Camilla Shand, moglie di Carlo III del Regno Unito. Nato il 27 dicembre 1939, Andrew è il primogenito dei quattro figli di Derek Henry e Ann Parker Bowles, amici della regina madre Elisabetta. Fu educato al Benedictine Ampleforth College e alla Royal Military Academy Sandhurst. Durante la sua carriera militare è stato comandante, tenente colonnello, brigadiere e ufficiale in congedo. Parker Bowles era un giocatore della squadra di polo del Principe del Galles negli anni ’70 e ’80. Prima di sposare Camilla, ha frequentato per diversi anni la principessa Anna, sorella minore di Carlo, a partire dal giugno 1970. Secondo la biografa Sally Bedell Smith, la relazione non avrebbe potuto essere “molto seria tra Anne e Andrew perché Andrew era cattolico”, quindi era improbabile un matrimonio.

JULIE CHIN, GIORNALISTA COLTA DA ICTUS IN DIRETTA TV/ Video "Non vedevo da un occhio"

Andrew Parker Bowles: il matrimonio con Camilla

Nel 1973, dopo una relazione intermittente, Andrew Parker Bowles ha sposato Camilla Shand, ex fidanzata del Principe di Galles. Dopo il matrimonio, la coppia ha vissuto a Bolehyde Manor e, successivamente, a Middlewick House nel Wiltshire. Camilla e il primo marito hanno avuto due figli, Tom e Laura. Hanno divorziato nel 1995. Camilla e Andrew, oggi, sono nonni di cinque nipoti: Lola e Freddy, avuti dal figlio Tom; Eliza e i gemelli Gus e Louis, avuti dalla figlia Laura. Nel 1996, un anno dopo aver divorziato da Camilla, Parker Bowles ha sposato Rosemary Alice Pitman, sua amante di lunga data e precedentemente sposata con il tenente colonnello John Hugh Pitman, dal quale ha avuto tre figli. Andrew e Rosemary hanno partecipato al matrimonio del principe Carlo e Camilla, il 9 aprile 2005. Rosemary è morta per complicazioni dovute al cancro nel 2010.

LEGGI ANCHE:

Re Carlo III, primo discorso e Messa/ Diretta streaming video: il ricordo dopo la morte Regina Elisabetta IICani della Regina Elisabetta II, quali sono?/ Il grande amore per i Corgi iniziato con Susan

© RIPRODUZIONE RISERVATA