Andrew Tate arrestato in Romania/ L’ex kickboxer accusato di tratta di esseri umani

Andrew Tate, ex kickboxer americano, è stato arrestato nelle scorse ore con la gravissima accusa di tratta di esseri umani. L’ex atleta è stato fermato in Romania assieme al fratello Tristan nell’ambito di un’indagine riguardante un’inquietante giro di persone, così come riferito da tutti i principali quotidiani al mondo, a cominciare dalla BBC. Secondo quanto emerso Andrew Tate e il fratello sarebbero accusati di aver rapito alcune donne, per poi averle costrette a realizzare dei video pornografici da vendere online. A conferma del sospetto, sei donne che sono state rinvenute dalle forze dell’ordine e che avrebbero appunto raccontato la loro versione dei fatti, combaciante quella di cui sopra.

AUGURI DI BUON ANNO 2023 E BUONE FESTE/ Frasi “Che tutti i sogni possano realizzarsi"

Secondo quanto fatto sapere dai legali dei due arrestati, le donne sarebbero state consenzienti. La notizia è stata rilanciata dai media romani e in Italia è stata poi sottolineata dall’agenzia di stampa Ansa, e in base a quanto sta emergendo nelle ultime ore sembra che Andrew Tate e Tristan fossero al centro di un’inchiesta che era rimasta riservatissima dalle autorità locali, per evitare fughe di notizie che avrebbero potuto comprometterla, indagine che tra l’altra era scattata da diversi mesi, precisamente dallo scorso aprile.

Arata Isozaki, morto l'archistar giapponese/ Sua la famosa pensilina degli Uffizi

ANDREW TATE ARRESTATO IN ROMANIA: LO SCAMBIO DI TWEET CON GRETA THUNBERG

Una volta entrati in Romania i due sono stati quindi arrestati. In attesa di capire come evolverà questa vicenda, Andrew Tate era stato protagonista delle pagine di cronaca un paio di giorni fa, dopo uno scambio di tweet al veleno con Greta Thunberg, paladina degli ambientalisti.

L’ex lottatore aveva pubblicato una foto su Twitter (da cui era stato bannato a lungo per comportamenti misogini e offensivi), mentre faceva il pieno alla sua Bugatti da 3.4 milioni di euro, sottolineando la potenza e i consumi alle stelle, e aggiungendo di avere altre supersportive in garage altamente inquinanti. La giovane svedese aveva replicato a modo, invitando il suo interlocutore a farsi una vita e sottolineano le dimensioni del pene dello stesso. In seguito era giunta la risposta dello stesso Tate mentre mangiava una pizza in Romania: poco dopo è arrivato l’arresto.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Pelè è morto: il mondo piange O Rei, mito del calcio

© RIPRODUZIONE RISERVATA