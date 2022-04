Andrew Woolfolk è morto/ Il sassofonista degli Earth, Wind & Fire aveva 71 anni

Il mondo della musica piange la scomparsa di Andrew Woolfolk, sassofonista e storico componente degli Earth, Wind & Fire. La band, famosissima per brani iscritti indelebilmente nella storia della musica come September, saluta dunque uno dei suoi componenti storici, uno dei sassofonisti più grandi di sempre. La scomparsa è stata annunciata da altro membro del gruppo, il cantante Philip Bailey. “Lo conobbi al liceo e da quel momento diventammo rapidamente amici e compagni di band. Il suo nome era Andrew Woolfolk e oggi lo abbiamo perso, dopo una malattia di sei anni. Grandi ricordi. Grande talento. Divertente. Competitivo. Sveglio. E sempre con stile. Ci vediamo dall’altra parte, fratello” ha scritto il cantante del gruppo sui social network, postando una foto in sua compagnia.

Andrew Woolfolk aveva solo 71 anni ma da tempo era malato. Da sei anni, infatti, combatteva contro una patologia che è riuscito a strapparlo via alla vita ma certamente non al ricordo dei suoi compagni di band e di tutti coloro che hanno amato la sua musica e i suoi assoli al sax.

Chi era Andrew Woolfolk

Andrew Woolfolk era nato l’11 ottobre 1950 a San Antonio, in Texas, per poi trasferirsi insieme alla sua famiglia a Denver, nello stato del Colorado. Nel 1973, dopo aver conosciuto Philip Bailey al liceo, era entrato nella band. Ha vissuto gli anni migliori del gruppo, arrivando al traguardo dell’album d’oro e di platino con grandissimi successi come Head to the Sky a Powerlight del 1988. L’addio alla band era arrivato dopo vent’anni, nel 1993. Ai suoi ex compagni si era comunque riunito in più di un’occasione per alcuni tour.

Alla storia sono inoltre passati alla storia alcuni suoi assoli, come quello del 2000, quando gli Earth, Wind & Fire furono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel corso della sua lunga carriera ha inoltre collaborato con tantissimi grandi artisti quali Deniece Williams, Stanley Turrentine, Phil Collins, Twennynine, Level 42.

