Andria, 28enne ucciso per una precedenza/ 50enne lo accoltella poi scappa

Un ragazzo di Andria è morto nelle scorse ore a seguito di un litigio stradale. La vittima si chiamava Giovanni Di Vito, ed è stato accoltellato dal suo aggressore per una questione di precedenze. L’edizione online di TgCom24 ha ricostruito nel dettaglio il fatto, avvenuto nel noto capoluogo di provincia pugliese, alla rotatoria tra via Puccini e via Corato, nella giornata di ieri. Di Vito era in un’auto con la moglie e il figlio piccolo attorno alle 19:00 di sera, quando si è “scontrato” con una Mercedes guidata da un 50enne del posto. I due hanno iniziato a discutere animatamente e nel giro di poco tempo dalle parole si è passati ai fatti. Ad avere la peggio è stato proprio Di Vito che ha ricevuto una coltellata in pieno petto, fra lo stupore dei numerosi testimoni che stavano assistendo alla scena. Immediatamente lanciato l’allarme, il ragazzo è stato portato d’urgenza, in condizioni disperate, presso il pronto soccorso del “Lorenzo Bonomo”, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.

ANDRIA, 28ENNE UCCISO PER UNA PRECEDENZA

L’aggressore, un 50enne di Andria, si è invece dato alla fuga, ma è stato fermato nella tarda serata di ieri, attorno alle ore 23:00. Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarlo grazie alle numerose testimonianze fornite da coloro che hanno assistito alla tragica scena, nonché per via delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, che hanno ripreso l’intera sequenza dei fatti. Il 50enne era già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedente penali, e l’uomo è stato bloccato mentre era ancora al volante della sua Mercedes. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con esattezza l’accaduto, a cominciare dal capire cos’abbia scatenato la furia dell’arrestato: possibile che una mancata precedenza possa portare ad uccidere?

© RIPRODUZIONE RISERVATA