Andria, 42enne uccisa a coltellate dal marito davanti ai figli/ “Venite, ho ammazzato mia moglie”

Ennesimo femminicidio in Italia: ad Andria una donna di 42 anni è stata assassinata dal marito. La vittima, come si legge su TgCom24.it, si chiamava Vincenza Angrisano, mentre il marito, Luigi Leonetti. A chiamare le forze dell’ordine è stato lo stesso uomo che subito dopo aver commesso l’omicidio ha contattato il 118 confessando appunto il delitto: “Ho accoltellato mia moglie, venite”.

I carabinieri si sono quindi recati sul luogo e hanno trovato la donna già senza vita in una pozza di sangue. A rendere il tutto più macabro il fatto che all’uccisione della donna abbia assistito almeno uno dei due figli dei coniugi, entrambi di minore età. Stando a quanto emerso i due vivevano sotto lo stesso tetto ma si stavano separando da circa un mese; come spesso e volentieri accade in questi casi l’uomo non aveva accettato la fine delle relazione, ed evidentemente dopo l’ennesima lite lo stesso ha preso un coltello pugnalando più volte all’addome e al torace la moglie, uccidendola. Secondo una ricostruzione sembra che i due litigassero spesso negli ultimi tempi, fino a che dalle parole non si è purtroppo passati ai fatti.

ANDRIA, 42ENNE UCCISA A COLTELLATE DAL MARITO DAVANTI AI FIGLI: “VOLEVA CAMBIARE CASA”

Vincenza Angrisano lavorava come commerciante per prodotti per la casa mentre il marito era guardiano nel rimessaggio che si trova vicino alla strada provinciale 231, a circa tre chilometri dal centro della città di Andria. Quando gli operatori del 118 hanno risposto alla chiamata dell’uomo avrebbero sentito le urla dei bambini, di conseguenza avrebbero subito avvisato i carabinieri che hanno fatto partire nel contempo l’indagine.

Una collega della vittima ha spiegato che “voleva cambiare casa perché lui la trattava male: ultimamente tra loro due le cose non andavano bene. Era la mia responsabile e quando ho saputo che era stata accoltellata a morte sono voluta venire qui per capire se davvero fosse lei”. Uno dei fratelli dell’uomo ha raggiunto l’abitazione per prendersi cura dei figli di Vincenza e Luigi: “Ci ha fatto vergognare, ha rovinato la famiglia”.

