Andria, eletti Consiglio Comunale/ Sindaco Giovanna Bruno: nomi consiglieri e seggi

È Giovanna Bruno la nuova sindaco di Andria, vincente al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2020 dopo lo spoglio ultimato questo pomeriggio: grazie alla conquista del Centrosinistra nella sfida contro il candidato M5s Michele Coratella, la giunta Bruno potrà contare su 20 seggi nel nuovo Consiglio Comunale (7 Pd, 5 Andria Bene in Comune, 5 Andria Lab, 3 Futura Rete Civica), mentre 3 andranno al M5s, 4 al Centrodestra (1 Lega, 1 FdI, 1 Scamarcio Sindaco, 1 Forza Italia), 2 per Nicola Marmo (1 Movimento Pugliese e Andria Nuova). Giovanna Bruno, candidata del Centrosinistra, ha ottenuto il 58,87% delle preferenze superando comodamente il candidato del M5s, Michele Coratella che ha ottenuto invece il 41,13%: «Dopo la scomparsa di mia madre avevo deciso di non candidarmi più. Fu mio padre a dirmi che così lei sarebbe morta una seconda volta. Anche se non riuscite a vederlo in questo abbraccio siano in tre. Questa vittoria è per te, mamma, e per tutte le vittime del Covid», ha commentato la neo-eletta Giovanna Bruno in riferimento alla madre scomparsa per Covid lo scorso aprile durante il lockdown.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE ANDRIA: TUTTI I NOMI

Il nuovo Consiglio Comunale eletto ad Andria vedrà dunque la maggioranza guidata di nuovo dal Centrosinistra, uscito vincitore già al primo turno contro il candidato del Centrodestra unito Antonio Scamarcio e oggi al ballottaggio contro il M5s di Coratella: nei 32 seggi totali del prossimo Consiglio, 20 andranno alla giunta di Bruno sindaco con i seguenti nuovi consiglieri confermati eletti (in base alle preferenze di 2 settimane fa). Giovanni Vurchio, Lorenzo Marchio Rossi, Giovanni Addario, Gianluca Sanguedolce, Michele Di Lorenzo, Viviana Di Leo e Luigia Fortunato (eletti con il Pd); Daniela Di Bari, Cosimo Damiano Farina, Raffaele Losappio, Pasquale Colasuonno ed Emanuele Sgarra (Andria in Comune); Marianna Sinisi, Francesco Bruno, Salvatore Cannone, Giovanni Vilella e Tommaso Matera (Andria Lab); Cesare Troia e Mirko Malcangi (Futura-Rete Civica Popolare). All’opposizione invece, otre al candidato sconfitto Coratella, ci saranno 11 altri consiglieri eletti dopo i risultati del ballottaggio delle Amministrative 2020: Gianluca Grumo (Lega); Donatella Fracchiolla (Forza Italia); Nicola Civita (Scamarcio Sindaco); Andrea Barchetta (Fratelli d’Italia); Doriana Faraone, Vincenzo Coratella, Nunzia Sgarra e Vincenza Lasciarrea (M5s); Nino Marmo e Luigi Del Giudice (Lista civica Marmo).



