Andriy Shevchenko: “Mia moglie Kristen mi rende felice”/ “Metto in riga i miei figli”

Andriy Shevchenko è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda sabato 7 maggio 2022. L’ex bomber di Milan, Chelsea e Dinamo Kiev ha parlato del dramma della guerra, che l’ha colto alla sprovvista, al pari di molti suoi connazionali: “La visita del Papa in Ucraina potrebbe essere veramente molto utile. In questo momento penso che il migliore aiuto sia stare vicino al mio Paese, darci la possibilità di difenderci, aiutare i rifugiati ucraini, soprattutto i bambini e le donne, che hanno dovuto lasciare il nostro Stato e cercare un posto dove stare”.

Andriy Shevchenko/ Chi è l'ex attaccante ucraino, una leggenda nel Milan

Anche a casa sua, Andriy Shevchenko ha accolto dei profughi dall’Ucraina: “Adesso arrivano due donne con bambini. Abbiamo fatto tutta la procedura di documenti e nel giro di dieci giorni saranno qui. Abbiamo fatto un bellissimo progetto con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, allestendo un format assistenziale per i profughi che arrivano a Milano, con il numero 020205. Io veramente sono molto grato al popolo italiano, che è stato generoso, ha accolto tanti miei connazionali. Ha dato il cuore alla mia gente e questo è un grande gesto, per il quale ringrazio con il mio cuore”.

ANDRIY SHEVCHENKO: “NEGLI ULTIMI 30-40 ANNI L’UCRAINA HA VISSUTO TANTI MOMENTI DIFFICILI”

Andriy Shevchenko ha spiegato a “Verissimo” che “negli ultimi 30-40 anni l’Ucraina ha vissuto tanti momenti difficili. Chernobyl è stata una catastrofe mondiale, ora la guerra. Convincere mia mamma a lasciare il Paese è stato molto difficile, ma dopo 21 giorni le sue condizioni hanno cominciato a peggiorare e mia sorella è riuscita a prendere lei e i suoi due cani, portandoli in un posto vicino al confine con l’Ungheria. Adesso fortunatamente sono in Italia”.

Andriy Shevchenko è un padre molto dolce con i suoi 4 figli maschi, ma “ogni tanto esagerano, dunque bisogna metterli in riga. Il mio secondogenito gioca a calcio. Sono molto contento, ma è una strada molto difficile. Sta provando, io lo aiuto in tutto, ma gli ho spiegato tante volte quanto sia dura”. La moglie Kristen Pazik “sta al mio fianco, mi aiuta in tutto. Il matrimonio è un lavoro importante, però io con lei ogni giorno mi sento felice, mi sento protetto, mi sento amato”.











