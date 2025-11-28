Ucraina, scandalo corruzione travolge anche Andriy Yermak, il consigliere di Zelensky, che si dimette oggi dopo la perquisizione nei suoi uffici

YERMAK SI DIMETTE: ZELENSKY PERDE IL SUO CONSIGLIERE

Lo scandalo di corruzione in Ucraina affonda anche Andriy Yermak: il consigliere di Volodymyr Zelensky, nonché capo del suo staff, ha presentato le dimissioni oggi, dopo che sono scattate le perquisizioni nei suoi uffici nell’ambito della maxi-inchiesta in corso. In particolare, agenti dell’Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) sono arrivati presso gli uffici dell’ormai ex capo di gabinetto del presidente ucraino. Quest’ultimo ha preso atto della decisione di Yermak e sta già lavorando alla sostituzione.

«Ci sarà un reset dell’ufficio del presidente», ha dichiarato Zelensky nel suo annuncio. Oltre a ringraziare Yermak per il lavoro svolto come capo negoziatore, ha chiarito che la mossa è necessaria per «evitare voci e speculazioni». Infatti, le dimissioni di Yermak arrivano mentre l’Ucraina è scossa dal più grande scandalo di corruzione della presidenza di Zelensky, che coinvolge i suoi alleati.

È emersa una rete che coinvolge la società nucleare statale Energoatom, di cui Timur Mindich, uno dei più stretti associati di Zelensky, sarebbe ritenuto il leader. Ma Mindich è fuggito dall’Ucraina prima di essere accusato, è stato sanzionato da Zelensky e inserito nella lista dei ricercati.

YERMAK È L’ALI BABA INDICATO DAGLI INQUIRENTI?

Altri particolari sul caso Yermak arrivano da Ukrainska Pravda che, citando le sue fonti, afferma che anche Yermak è implicato nello scandalo di corruzione e che gli investigatori si riferirebbero a lui come “Ali Baba”. Il procuratore capo ucraino anticorruzione, Oleksandr Klymenko, a inizio mese aveva parlato di un “Ali Baba” che «sta tenendo riunioni e assegna compiti alle forze dell’ordine per assicurarsi che perseguitino i detective NABU e i pubblici ministeri anticorruzione».

Una fonte delle forze dell’ordine ha rivelato al Kyiv Independent che una delle case di lusso vicino a Kiev, finanziata attraverso lo schema di corruzione Energoatom, era destinata proprio a Yermak, che però finora non ha commentato le indiscrezioni che lo riguardano.

«È venuto con me, se ne andrà con me», aveva dichiarato Zelensky quattro anni fa. Lo ha difeso a più riprese, soprattutto quando Yermak è stato criticato per l’eccessiva influenza all’interno del governo ucraino. Ma il presidente ucraino affermava di fidarsi di lui, respingendo le accuse di chi riteneva che il suo consigliere esercitasse un potere eccessivo. «Yermak è un manager potente. Lo rispetto per i suoi risultati. Fa quello che gli dico di fare e svolge questi compiti», aveva dichiarato Zelensky l’anno scorso a Bloomberg.