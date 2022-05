Andromache, Cipro: chi è? Eurovision 2022/ Con l’etno pop di “Ela” va in finale?

Ela canzone di Andromache all’Eurovision 2022 per Cipro: significato e curiosità

Andromache parteciperà all’Eurovision 2022 per rappresentare Cipro. Il brano che porterà a Torino per Cipro si intitola “Ela” letteralmente “Dai” è stato rilasciato per la prima volta dall’emittente CyBC nel programma Ola ston Aera il 9 marzo 2022 e il suo video è stato pubblicato sulle principali piattaforme l’11 marzo 2022. Il singolo presenta sonorità che sono state definite etnico-pop grazie alla presenza di strumenti tipicamente balcanici come bouzouki greco e fyell brezi albanese, infatti è stato scritto a più mani da un variegato team di cantautori di nazionalità greca, albanese, olandese, svedese e spagnola tra cui Alex P , Arash e Filloreta Raci. Il testo è come ci anticipa il suo titolo un’esortazione all’interlocutore alla vicinanza fisica ed emotiva in un amore fatto di tenerezza e passioni.

Andromache, la vita e la carriera dell’artista di Cipro all’Eurovision 2022

Andromache Dimitropoulou conosciuta semplicemente come Andromache è una giovane artista nata in Germania da genitori originari di Pyrgos nel 1995 e trasferitasi in Grecia all’età di 10 anni che vedremo all’Eurovision 2022. Frequenta l’università ad Atene dove studia filologia tedesca probabilmente come risultato dei suoi primi anni di vita trascorsi in Germania. Discende da una famiglia di artisti dediti sia alla musica che alla danza che le hanno trasmesso la passione per il canto che l’ha resa l’interprete più amata del panorama musicale greco. Comincia la sua carriera nel 2017 con la partecipazione alla versione greca del talent show The voice dove però non raggiungerà i risultati sperati venendo eliminata solo alla seconda serata di esibizioni dal vivo. I suoi risultati a The voice però non le impediscono di firmare un contratto con la casa discografica Panik Records e di produrre il suo primo singolo, proprio nello stesso anno, dal titolo To feggari. Da quel momento la sua carriera è piuttosto lineare continuando a lanciare diversi singoli che la vedono sempre ottenere un discreto successo con i suoi fan. In particolare il suo brano di maggior successo è Na Soun Psema uscito nel 2019 che ufficializza il suo status di pop star.

Andromache, il suo percorso

L’occasione più importante, a livello musicale, per Andromache arriva quando nel 2022 viene annunciato dalla CyBC, emittente nazionale cipriota, che sarà la rappresentante di Cipro all’Eurovision 2022 che si terrà a Torino. Andromache rappresenterà Cipro anche se ha vissuto in Grecia ed ha cittadinanza tedesca il che può suonare curioso, ma chi tra il pubblico è uno spettatore più affezionato del festival dell’Eurovision saprà che si tratta di una prassi già rodata per diversi paesi, infatti esistono casi in cui le nazioni scelgono di farsi rappresentare da cantanti di diversa nazionalità. Ad esempio ricordiamo il caso della repubblica di San Marino che non disporrebbe di un panorama musicale abbastanza ampio per scegliere un artista che possa partecipare. Un altro caso possibile è proprio quello di paesi come Cipro e la Grecia che per continuità culturale possono optare per artisti dell’altro paese essendo di usi e costumi non poi tanto dissimili tra loro. E’ così che la cantante Andromache è stata selezionata per concorrere alla rosa di rappresentanti che si esibiranno quest’anno.

