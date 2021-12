Andromeda/ Su Rete 4 pomeriggio all’insegna del cinema di una volta

Andromeda arricchirà il palcoscenico di Rete 4 per un pomeriggio al cinema davvero interessante oggi, 19 dicembre 2021, con inizio alle ore 14,15. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Michael Crichton.

Nel cast di ‘Andromeda’, nel ruolo protagonista del Dr. Jeremy Stone, l’attore americano Arthur Hill, tanti film di successo tra spy stories e altri filoni, da ricordare soprattutto in ‘Da un momento all’altro’, ‘Futureworld 2000 anni nel futuro’, scritto e diretto proprio da Michael Crichton, la tenera storia diretta da Franco Zeffirelli ‘Il campione’, un altro riferimento importante nel cinema drammatico sportivo (la boxe ha ispirato tante sceneggiature in questo settore), ‘Qualcosa di sinistro sta per accadere’ nel quale è la voce narrante originale.

Al suo fianco David Wayne, brillante, soprattutto nella parabola discendente di carriera nella quale fu protagonista di una pellicola davvero simpatica, ‘La banda delle frittelle di mele’, commedia Disney in chiave Western al fianco di Bill Bixby.

Andromeda, la trama del film: la scomparsa della base aerea di Vandenberg

Leggiamo la trama di Andromeda. La base aerea di Vandenberg perde completamente le tracce, si riveleranno tutti morti, di una squadra mandata nel deserto del New Mexico per recuperare un satellite caduto dalla sua orbita intorno alla terra. Tutti morti, ora bisogna capirne il motivo. Si tratta di un virus mortale giunto dallo Spazio e ora sulla Terra proprio per conseguente e diretta causa della caduta del satellite.

Scatta la procedura d’emergenza biologica e due scienziati, esperti in questo settore, vestiti con scafandri pressurizzati vengono inviati nel deserto per recuperare, con tutti gli scrupoli richiesti dal caso, ora palese, il satellite e capire di quale organismo patogeno si tratta e del pericolo reale nel poter provocare una pandemia mortale. Sono il dottor Mark Hall e il dottor Jeremy Stone, i quali scopriranno quello che chiameranno ‘Andromeda’, un micro organismo responsabile di una rapidissima coagulazione del sangue che porta in poco tempo alla morte chi lo respira. La Terra è in pericolo, un film che capita in un momento nel quale tutto ciò che è invisibile mette il terrore.

