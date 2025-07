Andy Byron e Kristin Cabot, i due colleghi sposati con altre persone e pizzicati insieme al concerto dei Coldplay, sono stati sospesi dal lavoro.

Il concerto dei Coldplay sta costando parecchio a Andy Byron e Kristin Cabot, rispettivamente amministratore delegato e responsabile del personale di Astronomer che, dopo essere stati sorpresi insieme al concerto dei Coldplay, sono stati sospesi dalla società. A scatenare tutto è stato un video, diventato virale sui social, in cui Andy Byron e Kristin Cabot, durante il celebre momento della “Kiss Cam” proiettata sui maxischermi, appuntamento imperdibile dei concerti della band di Chris Martin, si scambiano effusioni per poi nascondersi dalla telecamera.

Immagini che hanno puntualmente scatenato la curiosità degli utenti dei social che hanno trasformato le immagini in un video virale portando a galla la natura del rapporto dei due protagonisti. A quanto pare, infatti, entrambi sono sposati con altre persone e avrebbero partecipato al concerto all’insapute dei rispettivi e legittimi partner.

Coldplay: perché Andy Byron e Kristin Cabot sono stati sospesi

Dopo la diffusione del video in cui Andy Byron e Kristin Cabot che avrebbero una relazione extra-coniugale, Astronomer, la società per la quale lavorano, ha avviato un’indagine interna come riportano i media americani decidendo di sospendere entrambi dal lavoro. “Il cofondatore e product manager, Pete DeJoy, è attualmente amministratore delegato ad interim perché Andy Byron e’ stato temporaneamente rimosso dal suo incarico”, si legge sul profilo social di Astronomer.

L’azienda, inoltre, ha poi spiegato che il comunicato circolato in rete e attribuito ad Andy Byron è falso assicurando che l’uomo “non ha pubblicato alcun comunicato, e i resoconti in cui si afferma il contrario sono sbagliati”.

