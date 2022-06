“Andy Fletcher morto per dissezione aortica”/ I Depeche Mode: “Non ha sofferto”

Ad un mese circa dalla morte di Andy Fletcher, storico ex componente dei Depeche Mode, sono emerse le cause della morte. Il tastierista, come si legge sull’edizione online de Il Messaggero, se ne è andato per una dissezione aortica, e a svelarlo sono stati Dave Gahan e Martin Gore attraverso una nota ufficiale in cui si legge: «Volevamo prenderci un momento e riconoscere l’affetto d’amore per Andy che abbiamo visto da tutti voi nelle ultime settimane».

I Depeche Mode aggiungono: «È incredibile vedere tutte le vostre foto, leggere le vostre parole e vedere quanto Andy fosse importante per tutti voi. Come potete immaginare, sono state alcune settimane strane, tristi e disorientanti per noi qui, per non dire altro. Ma abbiamo visto e sentito tutto il vostro amore e sostegno, e sappiamo che anche la famiglia di Andy l’ha fatto».

ANDY FLETCHER, LE CAUSE DELLA MORTE SVELATE DAI DEPECHE MODE ATTRAVERSO UNA NOTA

Dopo questa breve premessa Dave Gahan e Martin Gore hanno quindi spiegato cos’è accaduto all’ex componente del gruppo britannico nato nel 1980: «Un paio di settimane fa abbiamo ricevuto l’esito dai medici legali, che ora la famiglia di Andy ci ha chiesto di condividere con voi. Andy ha subito una dissezione aortica mentre era a casa il 26 maggio. Così, anche se troppo presto, se n’è andato in maniera naturale e senza sofferenze prolungate».

Il messaggio dei Depeche Mode è stato condiviso sui canali ufficiali della stessa band, e si chiudo parlando dell’ultimo saluto riservato ad Andy Fletcher: «Abbiamo celebrato la vita di Andy Fletcher a Londra la settimana scorsa, una bellissima cerimonia e un raduno con qualche lacrima, ma piena dei bei ricordi di chi era Andy, storie di tutti i nostri momenti insieme e qualche bella risata. Andy è stato celebrato in una stanza piena di molti dei suoi amici e familiari, la nostra famiglia DM, e tante persone che hanno attraversato la vita di Andy e la nostra vita nel corso degli anni».

