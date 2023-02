Andy Fletcher “Morto troppo presto”/ Chi è il cofondatore dei Depeche Mode

Andy Fletcher, ecco chi era il tastierista e co-fondatore dei Depeche Mode

Andy Fletcher è stato tastierista e co-fondatore dei Depeche Mode, gruppo di caratura internazionale ospite questa sera al Festival di Sanremo. Il musicista è morto dopo aver subito una dissezione aortica nella sua abitazione, all’età di 60 anni. Martin Gore e Dave Gahan, componenti della band, hanno deciso di proseguire il percorso artistico del gruppo, proprio perché “Andy Fletcher avrebbe voluto che continuassimo”. Nella nota di addio, diramata dopo la scomparsa del tastierista nel maggio 2022, Gore e Gahan avevano provato ad alleviare il proprio dolore, dichiarando che il collega e amico era“morto naturalmente e senza sofferenze prolungate, anche se era molto, troppo presto”.

Nel momento più difficile della storia dei Depeche Mode, i fan hanno fatto sentire il proprio sostegno, dando una prova d’amore straordinaria. “Sono state settimane strane, tristi e disorientanti per noi, a dir poco. Ma abbiamo visto e sentito tutto il vostro amore e il vostro sostegno, e sappiamo che anche la famiglia di Andy lo ha sentito”, il commento del Martin Gore e Dave Gahan. La morte di Andy ha inizialmente sconvolto le prospettive dei suoi colleghi e amici che, come dicevamo, hanno poi deciso di proseguire il progetto musicale dei Depeche Mode.

Andy Fletcher, la storia d’amore con Gráinne Mullan e i figli Megan e Joe

Nel frattempo il mondo della musica ha celebrato – e continua a celebrare – Andy Fletcher, la sua storia ed il suo legame indissolubile coi Depeche Mode, gruppo con cui ha scritto la storia per oltre quarant’anni: dalla formazione ufficiale nel 1980 fino all’ultimo LP, Spirit del 2017. Ad ogni modo, nel corso degli anni, Fletcher si è ritagliato uno spazio importante anche come “solista” deejay, proponendo i suoi DJ-set in varie discoteche e festival dance internazionali. Nel repertorio dei dischi suonati non mancano ovviamente tantissime canzoni dei Depeche, inclusi i remix degli ultimi vent’anni, ma anche tracce dance, techno e drum ‘n’ bass. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che era un bravo giocatore di scacchi, e fu pubblicamente riconosciuto come tale negli anni ottanta. Salì all’altare con Gráinne Mullan il 16 gennaio 1991, mettendo al mondo i due figli Megan e Joe.

