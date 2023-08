Andy Taylor dei Duran Duran e la lotta contro il tumore al quarto stadio/ “Ora sono asintomatico”

Duran Duran, come sta Andy Taylor? Il chitarrista è malato di tumore al quarto stadio

La diagnosi di un tumore alla prostata al quarto stadio ricevuta nel 2018 gli ha impedito a Andy Taylor, 62 anni, ex chitarrista dei Duran Duran, di riunirsi al resto del gruppo, lo scorso anno, quando la band è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Proprio i suoi compagni, Simon Le Bon, il tastierista Nick Rhodes, il bassista John Taylor e il batterista Roger Taylor, avevano spiegato al pubblico, attraverso una sua lettera, il motivo dell’assenza, ovvero quella della malattia. Andy Taylor, come riporta Vanity Fair, ha ora spiegato come sta affrontando la dura battaglia attraverso le pagine del Times rivelando di essere «asintomatico», ricordando come in precedenza fosse stato classificato come bisognoso di «cure palliative di fine vita».

Il musicista, nell’intervista, ha spiegato di aver terminato il primo ciclo di una nuova terapia a base di un farmaco radioattivo, con altri cinque cicli che lo attendono. Dopo l’incontro con lo scienziato e ricercatore Christopher Evans – definito «l’Elon Musk del cancro» – è arrivata la decisione di intraprendere questa nuova strada. Christopher Evans gli ha parlato infatti dell’esistenza di un trattamento indicato per lui e mirato a rilevare solo le cellule tumorali.

Andy Taylor e la nuova cura per il cancro: “Ora sono asintomatico”

Taylor ha spiegato di essere rimasto «radioattivo per diversi giorni» visto che le sostanze radioattive vengono immesse per via endovenosa. Questo lo ha costretto a dormire in una stanza isolata. Ad oggi non ha più bisogno di cure palliative e il suo tumore risulta «asintomatico».

Andy Taylor, attraverso un post su Instagram, ha voluto rassicurare i suoi fan: «Tutto sta andando molto bene. Sono profondamente toccato dagli auguri e dall’amore di tutti, mi trovo in buone mani e voglio solo ringraziare tutti per la gentilezza e forza, stiamo cominciando a sentirci di nuovo una famiglia completa».

