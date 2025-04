L’anello del pescatore – conosciuto anche con il nome latino annulus piscatorius – è uno dei simboli più riconoscibili del papato nella Chiesa cattolica: viene consegnato al nuovo Papa durante la Messa di inizio pontificato e indossato all’anulare della mano destra, a simboleggiare l’investitura ufficiale del suo ruolo di guida spirituale della Chiesa e il nome richiama chiaramente l’immagine evangelica dell’apostolo Pietro – il primo Papa – che secondo la tradizione cristiana, fu chiamato da Gesù a diventare “pescatore di uomini”.

San Pietro era un pescatore di professione e proprio questa metafora mette in evidenza la missione del Papa cioè gettare le reti nel mondo per “catturare” anime e guidare i fedeli nella fede; oltre al valore simbolico, l’anello aveva in passato una funzione concreta in quanto veniva usato come sigillo per autenticare documenti ufficiali del Vaticano.

Ogni Papa ha un anello del pescatore personale, realizzato appositamente per il suo pontificato con incisioni che solitamente raffigurano San Pietro nell’atto di pescare, accompagnato dal nome del pontefice, storicamente l’anello era in oro ma Papa Francesco ha optato per un modello in argento dorato, preferendo l’immagine delle chiavi di San Pietro alle reti, per richiamare i concetti di umiltà e servizio.

Anello del pescatore: la distruzione al termine del pontificato e le sue variazioni storiche

Alla morte del Papa, l’anello del pescatore viene distrutto in una cerimonia ufficiale dal Camerlengo alla presenza del Collegio dei Cardinali: questo gesto segna simbolicamente la fine del pontificato e l’inizio della Sede Vacante, periodo in cui il trono papale è privo di guida fino alla nuova elezione e il rito della distruzione – oggi eseguito con un’incisione profonda a forma di croce – evita che il sigillo venga riutilizzato impropriamente in modo fraudolento.

Nei secoli la forma e il significato dell’anello sono rimasti coerenti ma ogni Papa ha potuto personalizzare il proprio: Leone XIII – per esempio – fu il primo pontefice a far fotografare il suo anello, volendone rimarcare l’importanza anche in un’epoca di crescente comunicazione visiva. Paolo VI introdusse un design più sobrio, mentre Giovanni Paolo II mantenne elementi classici, con Papa Francesco invece, si è visto un ritorno all’essenzialità.

L’anello attuale è una rielaborazione di un modello creato per Paolo VI dall’artista italiano Enrico Manfrini raffigurante San Pietro con le chiavi; l’anello del pescatore quindi è oggi un oggetto fortemente simbolico che unisce autorità, missione pastorale e identità personale del Papa, mantenendo saldo il legame con la tradizione apostolica.