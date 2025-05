Dopo la presentazione nei giorni scorsi, oggi – domenica 18 maggio 2025 – si è tenuta la cerimonia e la messa di inizio papato, un tempo nota come “intronizzazione”, durante la quale Papa Leone XIV ha ricevuto l’Anello del Pescatore e il Pallio riservati al successore di San Pietro, che guiderà la Santa Sede per i prossimi anni: simboli importanti, che raffigurano a vario titolo la missione del Pontefice sulla terra, tra gli uomini e i suoi fratelli; mentre è stata altrettanto importante e solenne anche la cerimonia di intronizzazione, con il Santo Padre recentemente eletto che è parso visibilmente commosso (pur avendo trattenuto le lacrime) dopo aver ricevuto l’Anello del Pescatore.

Cardinale Koch "Preoccupato per come Papa Leone XIV è utilizzato in Germania"/ "Attenzione a tema sinodalità"

Come dicevamo già prima, l’Anello del Pescatore e il Pallio erano stati presentati al pubblico un paio di giorni fa dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche: sull’Anello – che, ricordiamo, può variare nel soggetto tra Pontefice e Pontefice – è raffigurato San Pietro con le chiavi (quella del Regno dei Cieli e quella del papato sulla terra) e una rete da pescatore, corredato con il nome del Santo Padre inciso all’interno; mentre il Pallio è stato realizzato interamente in lana bianca, con due lembi neri, sei croci ricamate e tre spille che ricordano i chiodi con cui venne crocifisso Gesù.

Papa Leone XIV: “io scelto senza merito”/ Video, si commuove ricevendo l'Anello “amore e unità per la Chiesa”

Anello del Pescatore e Pallio: cosa rappresentano le insegne episcopali ricevute da Papa Leone XIV

Insomma, con la consegna delle due insegne e la tradizionale messa davanti alla folla riunita in Piazza San Pietro, è iniziato ufficialmente il “regno” di Papa Leone XIV; ma potrebbe essere ancora interessante ricordare cosa raffigurano le due insegne episcopali: come spiega l’Ufficio per le Celebrazioni, il Pallio serve a richiamare il ruolo di “buon Pastore” (che porta sulle spalle l’agnello smarrito) del Pontefice, testimoniando la sua missione pastorale per conto della Chiesa.

Similmente, l’Anello del Pescatore è un rimando alle parole che lo stesso Gesù rivolse a Pietro apostolo, affidandogli il ruolo di “pescatore di uomini”: non a caso, nell’immagine scelta da Prevost è inclusa la rete da pescatore, e l’Ufficio per le Celebrazioni Liturgiche ha ricordato che Pietro, con la sua ferma “fede nella parola di Gesù”, riuscì a trarre – esattamente come dovrebbe fare il suo successore a Roma – “a terra le reti della pesca miracolosa”.

Card. Re: “Papa Leone XIV è mite ma sarà decisionista”/ “Risveglierà la fede in un tempo che dimentica Dio”

‼️ Papa Leone XIV si commuove fino alle lacrime dopo aver ricevuto l’Anello del Pescatore E il mondo cattolico si commuove con lui ✨ pic.twitter.com/nOQFHfr1F3 — Dott. George Hitti (@george_hitti) May 18, 2025

Fra le insegne liturgiche del Romano Pontefice, uno dei più evocativi è il pallio fatto di lana bianca, simbolo del vescovo

come buon pastore e, insieme, dell’Agnello crocifisso per la salvezza dell’umanità. pic.twitter.com/5klDZgTd0O — Celebrazioni Papali (@UCEPO) May 16, 2025