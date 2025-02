Il testo “Anema e Core” è la canzone con la quale Serena Brancale partecipa al Festival di Sanremo 2025. Un testo leggero e spensierato che parla dell’importanza di seguire l’istinto senza troppi pensieri, abbandonandosi al momento per dare un nuovo senso a tutti i particolari. La frase “Carpe diem” presente nel testo “Anema e Core” infatti esprime il concetto più importante che è quello di cogliere l’attimo, come un invito a vivere una folle notte d’amore e divertimento come due star in un film “italo americano” anni 50, per poi dimenticare tutto il giorno successivo “Domani le tue bugie non le voglio più ascoltare”.

Serena Brancale con “Anema e Core” a Sanremo 2025/ L'artista riuscirà a stupire il pubblico dell'Ariston?

Serena Brancale con il testo “Anema e core” vuole trasmettere il messaggio di cogliere il significato anche delle piccole cose quotidiane come bere un caffè, fare un giro in taxi, baciarsi, per godere di tutti i particolari che la vita offre. L’essenza dell’istinto passionale e spontaneo, che si riflette oltre che nelle parole, un mix tra italiano e dialetto, anche nella musica a tratti folk/jazz e a tratti elettronica.

Chi è Nicole Brancale, la sorella di Serena Brancale/ Insieme all'Ariston: "Il sogno di mamma"

TESTO COMPLETO “ANEMA E CORE”: LE PAROLE DI SERENA BRANCALE

Analizziamo il significato del testo “Anema e Core“, il brano di Serena Brancale al Festival di Sanremo 2025: un invito a cogliere sempre l’attimo per apprezzare e vivere pienamente la vita. Ecco di seguito il testo completo della canzone.