Anestesisti vs Arcuri/ “11 mila posti in terapia intensiva? Falso, sono 7.500”

Le dichiarazioni di Domenico Arcuri sulle terapie intensive non sono affatto piaciute all’Anaao, Associazione dei medici anestesisti e rianimatori. Come vi abbiamo raccontato, il commissario straordinario all’emergenza Covid ha affermato che ad oggi non c’è pressione sulle terapie intensive, considerando che sono 3.300 le persone ricoverate a fronte di 10 mila posti letto, che arriveranno a quota 11.300 nel giro di un mese. Ma le dichiarazioni di Arcuri alla conferenza “Finanza e sistema Paese un anno dopo” trovano la secca smentita da parte degli anestesisti. Durissima la presa di posizione di Carlo Palermo, segretario nazionale dell’Anaao Assomed: «I posti di terapia intensiva oggi disponibili ed attivi in Italia sono intorno a 7.500 e non 11mila. È questa infatti, con gli organici a disposizione, la dotazione massima con cui si possono garantire numeri e cure di qualità», riporta il Corriere della Sera.

TERAPIE INTENSIVE, ANESTESISTI CONTRO ARCURI

Carlo Palermo ha poi tenuto a precisare che la soglia del 30 per cento indicata come livello di allarme è posta intorno a 2.300 ricoveri, quota ampiamente superata negli ultimi giorni: ad oggi, martedì 17 novembre, sono 3.492 i posti letto occupati, oltre il 40% di quelli presenti. L’allarme degli anestesisti sulle terapie intensive è chiaro e forte: «In molte realtà i pazienti aspettano ore, se non giorni, anche intubati, nei pronto soccorso prima di essere avviati nei reparti intensivi. Va ribadito poi che circa il 60% di questi letti è già occupato da pazienti con malattie gravissime come ictus, infarti, politraumi, stati di shock, sepsi e insufficienze multi-organo, che ovviamente non possono essere collocati in altri setting assistenziali», riporta il Corriere.



