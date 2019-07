Angel Correa al Milan: accordo con l’Atletico Madrid/ Affare da 40 milioni più bonus

Angel Correa ad un passo dal Milan. Dopo le visite mediche di Bennacer, che attende solo l’idoneità, il club rossonero sta per piazzare un altro colpo di calciomercato. Un blitz segreto di Zvone Boban avvenuto nella giornata di ieri ha sbloccato la trattativa. Il dirigente rossonero è infatti volato in Spagna: ha incontrato la dirigenza dell’Atletico Madrid per un faccia a faccia risolutivo. Sono stati fatti dei passi avanti importanti in merito a formula del trasferimento, cifra e anni di pagamento. Il Milan ha avvicinato la fumata bianca. Secondo quanto riportato da SkySport, sta per essere portata a termine un’operazione da 40 milioni di euro di parte fissa più 10 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili, a cui si aggiungono 7 milioni di euro di bonus più complicati da raggiungere e che potrebbero far lievitare la somma del trasferimento a 57 milioni di euro. L’accordo con Correa invece il Milan lo aveva raggiunto nei giorni scorsi.

ANGEL CORREA AL MILAN: ACCORDO CON L’ATLETICO MADRID

Per il Milan ora restano da definire gli ultimi dettagli con l’Atletico Madrid per completare l’acquisto di Angel Correa. Nella giornata di domani il direttore sportivo del club spagnolo, Andrea Berta, sarà in Italia per incontrare la dirigenza del Milan e chiudere definitivamente l’operazione. L’affare è stato voluto in grande sinergia da tutta la società, con Boban, Maldini e Massara che hanno deciso di puntare forte sul giovane attaccante argentino, attualmente impegnato con la squadra di Simeone nella tournée americana. Così si delinea il puzzle di mercato a cui il Milan lavorava già da giorni e che porterà André Silva lontano da Milanello. Il portoghese, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Siviglia, si trasferirà al Monaco per 30 milioni di euro. André Silva ha già lasciato il ritiro americano e ha salutato i compagni. Il regista della cessione è l’agente Jorge Mendes, colui che porterà Correa al Milan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA