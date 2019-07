Angel Correa al Milan/ Jorge Mendes lavora all’operazione: via Cutrone e André Silva

Nuovo giorno di calciomercato e nuovo nome per il Milan: l’ultima idea dei rossoneri si chiama Angel Correa, attaccante della nazionale argentina, di proprietà dell’Atletico Madrid, da non confondere con il quasi omonimo Joaquin Correa, di proprietà della Lazio. Stando a quanto riferito dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il club rossonero starebbe pensando al classe 1995 dei Colchoneros che viene valutato dagli stessi spagnoli attorno ai 55 milioni di euro. Il sudamericano, che di solito viene schierato nel ruolo di esterno, seconda punta o trequartista, può essere un ottimo innesto per il 4-3-1-2 di Giampaolo, sia come “numero 10” dietro alle due punte, ma anche in posizione più avanzata, leggermente più arretrato rispetto a Piatek. Il Milan, come spiegano i colleghi di Sky Sport, è fortemente convinto dell’operazione, e la regia della trattativa è affidata a Jorge Mendes, il super agente di Cristiano Ronaldo e di molti altri.

ANGEL CORREA AL MILAN?

Ma come arrivare alla somma di cui sopra? Il club rossonero starebbe pensando di cedere il giovane Cutrone e nel contempo Andre Silva, già girato in prestito la scorsa stagione. Il primo è seguito dagli inglesi del Wolverhampton ma anche da altre società medio-piccole italiane, mentre il secondo piace molto ai francesi del Monaco. A lavorare alle due cessioni, lo stesso Jorge Mendes, il vero artefice del colpo in entrata di via Aldo Rossi. Angel Correa è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del San Lorenzo, prima dello sbarco in prima squadra datato gennaio 2013. In patria vi è rimasto due anni, precisamente fino al gennaio del 2015, quando poi l’Atletico Madrid se l’è assicurato in cambio di un assegno da circa 8 milioni di euro. Il suo contratto con gli spagnoli scadrà al 30 giugno del 2024, e secondo Transfermarkt il suo valore si aggira sui 35 milioni di euro, una ventina in meno rispetto alla richiesta di Simone & Company.

© RIPRODUZIONE RISERVATA