Angel Di Maria alla Juventus?/ Calciomercato news, quel like sospetto su Instagram…

Angel Di Maria è un nome caldissimo in casa Juventus in vista dell’imminente calciomercato estivo. A stuzzicare la fantasia dei tifosi bianconeri sono state alcune azioni “sospette” portate avanti dallo stesso esterno della nazionale argentina, leggasi un like “galeotto” ad un post sulla pagina Instagram ufficiale dello stesso club bianconero. Nel dettaglio El Fideo ha messo un bel “mi piace” sotto alla foto della nuova maglia della Juventus per la stagione 2022-2023: che sia quella che lo stesso esterno sudamericano indosserà da qui al prossimo mese di agosto?

Difficile dirlo fatto sta che il web e i social sono letteralmente esplosi in queste ore anche perchè Angel Di Maria ha il contratto in scadenza al 30 giugno di quest’anno, e non lo rinnoverà, lasciando così per sempre il Paris Saint Germain. Secondo quanto fatto sapere da Romeo Agresti, corrispondente di Goal.com Italia, la società bianconera avrebbe già contattato l’entourage del giocatore capitanato da Jorge Mendes, il più potente procuratore al mondo, ed avrebbe messo sul piatto 8 milioni di euro per convincere appunto Di Maria a trasferirsi a Torino.

ANGEL DI MARIA ALLA JUVENTUS? IL CONTRATTO CON IL PSG NON VERRA’ RINNOVTO

Ovviamente è presto per dire che l’affare andrà in porto, ma in ogni caso, stando a queste indiscrezioni circolanti, l’interessa della Juventus per il Fideo è forte e concreto. L’attaccante esterno della nazionale argentina è senza dubbio una delle ali più forti degli ultimi anni, capace di indossare la casacca del Benfica, quindi quella del Real Madrid, poi l’esperienza infelice fra le fila del Manchester United, e lo sbarco nel Paris Saint Germain dal 2015.

Di mezzo le 121 gare disputate con la selezione albiceleste con tanto di 24 marcature all’attivo e una Copa America vinta nel 2021. Con la maglia dei club ha invece vinto una Champions League e una Supercoppa Europea, entrambe con il Real Madrid, oltre a numerosi altri trofei nazionali. Ora è pronta una nuova avvenuta per Angel Di Maria con la Juventus? A breve lo scopriremo.

