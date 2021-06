Angel Micael Vargas Fernandez/ “Nuovo Eroe? Era una cosa che dovevo fare”

Angel Micael Vargas Fernandez è tra i protagonisti della nuova puntata di Nuovi Eroi, il programma che racconta le straordinarie storie di cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Si tratta di storie a volte diventate oggetto di cronaca, altre volte no, ma sicuramente vicende che raccontano una Italia animata da un profondo senso civico e di comunità.

Tra queste c’è anche la storia di Angel Micael Vargas Fernandez, il ragazzo che il 14 settembre del 2019 a Casalmaiocco in provincia di Lodi si è lanciato da un balcone per salvare un bambino che stava cadendo dal primo piano di un’abitazione. Angel ha soli 20 anni ed è nato da padre argentino e madre peruviana; la mattina del 14 settembre 2019 sente le grida di un bambino che stava cadendo dal secondo piano di un balcone. Il ragazzo non si è perso di coraggio, anzi si è lanciato per salvare la vita del bambino diventando così un “nuovo eroe”.

Angel Micael Vargas Fernandez onorificenza per aver salvato la vita di un bambino

“Ho visto il bambino. Era sulla parte esterna del balcone, al secondo piano, aggrappato alla balaustra, che urlava terrorizzato — ha raccontato Angel Micael Vargas Fernandez, il giovane 20enne dalle pagine del Corriere della Sera — “insieme a un cliente sono corso sotto il balcone e sono salito sul tetto di un furgone parcheggiato quasi sotto al piccolo che penzolava. Volevo arrampicarmi al primo piano per prenderlo, ma appena sono salito sul tetto del camioncino ho visto le manine che lasciavano la presa e il bambino che cadeva proprio nello spazio tra dove ero io e un’altra auto parcheggiata. E allora mi sono buttato”.

La notizia dell’onorificenza come Cavaliere all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stata accolta con grande normalità da Angel, che anzi ha precisato: “credo di non meritare questo riconoscimento perché penso che era una cosa che dovevo fare” – precisando – “la mia vita non è cambiata. E non mi sento famoso”.



