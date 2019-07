Angela, Alessio, Giulia e Manuel/ Uomini e donne, Mennoia: la verità sulle rotture

Raffaella Mennoia ha fatto l’annuncio del secolo e non riguarda niente di quello che tutti si aspettavano. Le rivelazioni dell’autrice non riguardano la nuova edizione di Uomini e donne, nemmeno il finale di Temptation Island e nemmeno la possibilità che una delle coppie del programma pomeridiano prenda parte alla versione vip del reality estivo sui sentimenti. La rivelazione riguarda i volti noti del trono classico e, in particolare, le ultime coppie sfornate dal programma lo scorso maggio ovvero quelle formate da Angela Nasti e il suo Alessio Campolo e Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Chi segue il gossip di Uomini e donne sa bene che le due coppie sono scoppiate qualche giorno dopo e mentre per Giulia si è parlato di un possibile tradimento da parte di Manuel in quel di Ibiza, per Angela Nasti il discorso è ben diverso e più “grave“.

LE INTERVISTE ESCLUSIVE AD ANGELA, ALESSIO, GIULIA E MANUEL

In particolare, secondo quanto si evince dai pettegolezzi gossip sembra proprio che la bella napoletana sia diventata ormai per tutti la nuova Sara Affi Fella perché presente sul trono da fidanzata e pronta a scegliere, fingendo, per poi lasciarsi un attimo dopo e apparire al fianco di un nuovo fidanzato, un calciatore. La storia si ripete così come le polemiche ed è Raffaella Mennoia che ha deciso di chiudere il discorso annunciando che dal 26 luglio prossimo, in giorni diversi, saranno disponibili su Witty Tv le quattro interviste fatte proprio ai 4 protagonisti del gossip estivo del trono classico. Quali saranno le rivelazioni delle due troniste e dei due corteggiatori scelti per poi essere lasciati? Il pubblico è già in ansia, il profumo di Uomini e donne è nell’aria e il conto alla rovescia ufficialmente iniziato.

Ecco il video in cui Raffaella Mennoia annuncia la novità:





