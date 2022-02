Angela Artosin: “Il carcinoma è tornato”/ L’ex Uomini e Donne: “Sto lottando”

L’ex tronista di Uomini e Donne, Angela Artosin, con un messaggio pubblicato tra le storie di Instagram, ha condiviso con i propri followers l’importante battaglia che sta portando avanti. Angela Artosin che è stata una protagonista del programma di Maria De Filippi durante la stagione in cui c’era anche Serena Enardu, ha svelato che il carcinoma contro cui ha già lottato in passato, è tornato. “Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle altre due volte sto lottando e lo sto facendo da sola per i miei due angeli. Scrivo queste parole e piango perché la vita mi sta mettendo a dura prova”, ha scritto in un primo post l’ex tronista.

Dopo aver pubblicato il messaggio, Angela sta ricevendo l’affetto e il supporto degli amici, ma anche delle persone che hanno continuato a seguirla dopo la sua esperienza sul trono di Uomini e Donne.

La lotta di Angela Artosin: le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne

Angela Artosin non nasconde il dolore che sta provando per il ritorno della malattia che aveva dovuto affrontare durante la prima gravidanza. “Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò da sola. Spero capiate perché sono scomparsa, ma la vita mi sta massacrando di sfighe. Scrivo a voi e piango. Essere forti stavolta è dura”, ha scritto ancora l’ex tronista.

Dopo aver partecipato a Uomini e Donne senza trovare l’amore, Angela è diventata mamma di due splendidi bambini. Discreta e riservata, non fa trapelare molto della propria vita privata preferendo proteggere una parte così intima e importante di sè.

